Tres personas heridas tras colisionar dos furgonetas en Legarda

Archivo - Imagen de la sala del 112 SOS Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la tarde de este domingo tras colisionar dos furgonetas en la carretera NA-1110, a su paso por Legarda.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 15.50 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Cordovilla, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil y la Policía Foral.

El siniestro, una colisión frontolateral entre dos furgonetas, se ha producido a la altura del punto kilométrico 9,2 de la carretera NA-1110, en el término municipal de Legarda.

Los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 28 años, con contusión cervical con pronóstico leve. Una mujer de 28 años, con contusiones en extremidad inferior, con pronóstico reservado. Y un varón de 38 años con contusión torácica, con pronóstico reservado.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.