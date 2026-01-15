Tres personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en Murillo el Cuende

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este jueves tras colisionar dos vehículos en la carretera N-121, en el término de Murillo el Cuende.

El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra ha recibido aviso del siniestro a las 12.50 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tafalla, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de Tráfico de la Policía Foral y la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 50 de la carretera N-121 (Pamplona-Tudela), en el término municipal de Murillo el Cuende, y ha consistido en la colisión frontolateral de dos vehículos.

Los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, como consecuencia del impacto. Se trata de un varón de 51 años, que sufre politraumatismos con pronóstico reservado, que ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada, y una mujer de 43 años y un hombre de 36, ambos con policontusiones con pronóstico leve, trasladados en la ambulancia de soporte vital básico.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.