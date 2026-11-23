Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado parcialmente una sentencia dictada el pasado julio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y ha absuelto a un hombre condenado a 4 años y 6 meses de prisión por un delito de agresión sexual, por haber obligado a su esposa a mantener relaciones sexuales.

Entre otros argumentos, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN destaca en su sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, que la propia Audiencia afirma en su resolución que "no ha quedado acreditado que el acusado mantuviera relaciones sexuales contra la voluntad afirmada" de su mujer.

El Tribunal mantiene el resto de la condena impuesta, 5 meses por un delito de maltrato habitual y otros 5 por un delito de amenazas, en ambos con la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica.

El acusado y la víctima, que mantenían una relación sentimental desde 2007, contrajeron matrimonio en octubre de 2016. Siete años después, en octubre de 2023, se divorciaron.

En los últimos años de la convivencia, según consta en la resolución judicial, las discusiones fueron frecuentes y se producían tanto en el domicilio que compartían, en una localidad de la comarca de Pamplona, como fuera. En alguna de estas discusiones, el procesado empujaba y zarandeaba a su mujer y se dirigía a la misma con expresiones ofensivas y de menosprecio como "gilipollas, tonta, mala madre" o "eres gilipollas, no vales para nada".

En ese periodo de tiempo, añade la sentencia, desde que la mujer decidió separarse ya en 2017, el inculpado le solía decir que, si le dejaba, se suicidaría; y profería amenazas de que la iba a matar, que la iba a atropellar, así como que iba a matar a sus hijas o a su madre.

En el ámbito de las relaciones sexuales, según se considera probado en la sentencia, el encausado "actuaba con posición de dominio" y cuando su esposa mostraba en ocasiones su negativa, "él insistía en sus pretensiones sexuales variadas, entre ellas las de sumisión, terminando por acceder" la denunciante "a mantener dichas relaciones sexuales".

La Audiencia Provincial impuso al acusado 4 años y 6 meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, así como 5 meses por un delito de maltrato habitual y otros 5 por un delito continuado de amenazas, en todos ellos con la concurrencia de las atenuantes de alteración psíquica, debido al trastorno bipolar sobre rasgos de la personalidad que padece el procesado, y de reparación del daño, por haber consignado durante el procedimiento 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Además de las citadas penas de prisión, la Audiencia fijó una indemnización de 10.000 euros a la víctima por el daño moral causado.

Esa sentencia fue recurrida tanto por la defensa, que solicitó la absolución del delito de agresión sexual, como por la acusación particular, que reclamó una elevación de las penas impuestas. La fiscalía, por su parte, abogó por la desestimación de ambos recursos.

"TERMINABA POR ACCEDER"

La Sala de lo Civil y Penal del TSJN, que estima el recurso de la defensa, destaca que la propia Audiencia proclamó que "no ha quedado acreditado que el acusado mantuviera relaciones sexuales contra la voluntad afirmada" de la denunciante.

"No se trata de una afirmación secundaria ni de una valoración accesoria. Se trata de una conclusión que incide directamente sobre el elemento que permite diferenciar una relación sexual penalmente irrelevante de un acto constitutivo de agresión sexual", remarca el Tribunal.

En el presente caso, agrega la Sala, además de la rotunda afirmación del apartado de hechos no probados donde se afirma que no ha quedado acreditado que el procesado mantuviera relaciones sexuales contra la voluntad afirmada de la víctima, el hecho probado de la sentencia recurrida hace alusión a la posición de dominio y a que la denunciante mostraba en ocasiones su negativa, pero también señala que, ante la insistencia del denunciado, terminaba por "acceder". Esta expresión no puede ser interpretada directamente como "ausencia de consentimiento" porque, la primera acepción del verbo "acceder", según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es "consentir en lo que alguien solicita o quiere", expone el Tribunal.

La Sala, por otra parte, corrobora la existencia de las conductas vejatorias y el maltrato del encausado hacia su mujer, pero lamenta la falta de carga probatoria respecto del delito continuado de agresión sexual: "La desgarradora descripción de la convivencia que hizo la denunciante durante más de dos horas en la vista oral, aunque creíble, no llegó a concretarse en episodios vividos de agresiones sexuales no consentidas que fundamenten la condena por dicho delito".

A todo lo expuesto, concluyen los magistrados, "se suma que, en el mismo relato de hechos probados, se afirma justo lo contrario, esto es, que no ha quedado acreditado que el acusado mantuviera relaciones sexuales contra la voluntad afirmada de la denunciante".

Al haber revocado la condena por el delito de agresión sexual, el Tribunal rebaja la indemnización en un 20%, por lo que fija una cuantía de 8.000 euros por los delitos continuados de maltrato y amenazas. "No podemos minimizar la gravedad de estos delitos, ni limitar las consecuencias que para la víctima supuso vivir durante un tiempo prolongado en el ambiente que envuelven esos dos delitos, aminorando todavía más la responsabilidad civil impuesta, pues supondría desconocer el efecto pernicioso que para la víctima ha conllevado desarrollar una relación de pareja y una vida familiar en las circunstancias que describe el relato fáctico de la sentencia recurrida", apostilla.