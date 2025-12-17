El TSJN confirma una pena de 4 años y 6 meses de prisión por asestar un navajazo en un intento de robo en Pamplona

Archivo - El Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una condena de 4 años y 6 meses de prisión en total impuesta el pasado junio por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a un acusado que asestó un navajazo en la ceja a un hombre al que pretendía robar en Pamplona.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, ratifica las penas decretadas de 1 año y 9 meses de prisión por un delito de robo con violencia o intimidación con uso de instrumento peligroso en grado de tentativa y 2 años y 9 meses más por un delito de lesiones, también con empleo de instrumento peligroso.

Sobre las 17.30 horas del 30 de abril de 2023, la víctima se hallaba en la zona de acceso a los frontones del barrio de la Rochapea de la capital navarra cuando fue abordado por el inculpado y un menor que le acompañaba. Fue requerido por ambos para que les entregara todo lo que llevaba encima.

Al contestarles que no tenía nada, sin mediar palabra, el encausado le agredió con una navaja que le impactó en la ceja derecha; y el menor le dio un puñetazo que le hizo caer al suelo. Esta circunstancia, según se considera probado en la resolución judicial, fue aprovechada por los agresores para registrarle las ropas al herido. Ambos huyeron corriendo sin conseguir quitarle nada al aproximarse dos personas al lugar.

Como consecuencia de la agresión, el denunciante sufrió una herida incisa en la ceja derecha de unos 4 centímetros, que le afectó al tejido celular subcutáneo. Necesitó la colocación de puntos de sutura y requirió de 30 días para su curación. Padece como secuela una cicatriz facial visible en dicha ceja.

En concepto de responsabilidad civil, el procesado deberá indemnizar a la víctima con un total de 4.050 euros (1.500 por los 30 días de baja, 2.200 por la cicatriz y 350 por los puntos recibidos en la sutura), de los que deberá descontar los 2.723,21 euros ya abonados por el otro condenado en el Juzgado de Menores.

El Tribunal Superior de Navarra ha desestimado tanto el recurso interpuesto por el condenado, que reclamaba la absolución y, subsidiariamente, que se rebajase la pena impuesta por el delito de lesiones a 1 año y 9 meses, como el planteado por el perjudicado, que solicitaba una indemnización total de 10.000 euros (4.000 por las lesiones y 6.000 por las secuelas). La fiscalía, por su parte, había abogado por la confirmación de la sentencia recurrida.

La Sala respalda las consideraciones de la Audiencia y sostiene no hay otros testimonios que puedan invalidar las conclusiones alcanzadas en su sentencia: "En definitiva, el tribunal de instancia llega a la conclusión de que los hechos ocurrieron de la manera descrita tras valorar el conjunto de la prueba, que no solo incluye la declaración del denunciante y el testimonio de [una testigo], sino también el atestado confeccionado por los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar de los hechos y el informe forense elaborado [por una doctora]".