El TSJN rechaza una solicitud cautelar para que un alumno pase a 2º de Bachillerato con tres suspensos

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) desestimó el pasado mes de agosto la solicitud cautelar de un padre para que su hijo pasara a 2º de Bachillerato con tres suspensos, en contra de la decisión de un colegio de Pamplona, que había establecido que el alumno debía repetir curso.

El padre recurrió en primer lugar ante el Departamento de Educación, que rechazó la revisión de dos de las tres notas de las asignaturas suspendidas en 1º de Bachillerato por el hijo del demandante.

Ante esa desestimación, el progenitor acudió a la vía contencioso-administrativa. Así, por primera vez, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra va a tener que pronunciarse sobre una petición de revisión de las calificaciones finales de un alumno.

El pasado 28 de agosto, la Sala dictó una resolución judicial en la que desestimaba la medida cautelarísima -sin oír a la parte demandada- instada por el padre para que su hijo se matricularla provisionalmente en 2º de Bachillerato.

En sus alegaciones, el progenitor alegaba, que de estimarse el recurso una vez comenzado el curso, su hijo habría perdido semanas o meses de 2º de Bachillerato.

El Tribunal, que no apreció la pretendida urgencia requerida en las medidas cautelarísimas, rebatió no obstante el argumento del padre: "Lo que olvida el actor (el demandante) es que, de desestimarse el recurso contencioso-administrativo, asimismo el alumno habría perdido la posibilidad de integrarse en las clases de 1º de Bachillerato, que, al menos, inicialmente ha de cursar". Es decir, añaden los magistrados, de adoptarse la medida, también se le podría ocasionar un perjuicio al alumno.

Por otra parte, la Sala subrayó que tanto el colegio como el departamento de Educación motivaron y explicaron sus decisiones. Al respecto, el Servicio de Inspección de Educación expuso en un informe remitido al Tribunal el 26 de agosto el perjuicio que podría suponer para el menor la adopción de la medida solicitada.

Según este dictamen, en contra de los argumentos en contra que expone el padre, la repetición de 1º de Bachillerato por parte del alumno "debería entenderse como una medida beneficiosa para poder ayudarle a superar las dificultades que le han llevado a suspender 3 materias y le han impedido alcanzar los aprendizajes necesarios".

En este sentido, añadía Educación, la repetición de curso "le puede ayudar a consolidar los conocimientos que no ha adquirido correctamente, mejorar sus hábitos de estudio, trabajo y organización, y mejorar su preparación para acceder con garantías a 2º de Bachillerato y a la prueba de acceso a la universidad (PAU)". "Por último, la repetición podría incidir en que el alumno también podría aumentar su nota media final de la etapa el Bachillerato", remarcaba el informe.

En otra resolución fechada el pasado 11 de septiembre, la Sala de lo Contencioso volvió a desestimar la medida cautelar reclamada por el padre. Sin prejuzgar el fondo de la demanda, los magistrados ratificaron su decisión del 28 de agosto.

La causa sigue actualmente en tramitación y, próximamente, el Tribunal se pronunciará sobre el fondo del pleito, es decir, la solicitud de revisar y, en su caso modificar, dos de los tres suspensos del alumno repetidor.