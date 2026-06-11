TSJN rechaza la solicitud del Gobierno foral de archivar el recurso de Tudela sobre el proyecto de la planta de fangos

PAMPLONA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha acordado mantener abierto el procedimiento contencioso-administrativo promovido por el Ayuntamiento de Tudela contra la autorización ambiental concedida para el proyecto de estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y planta centralizada de fangos previsto en el municipio.

La decisión, recogida en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, rechaza de este modo la solicitud del Gobierno de Navarra de "dar por terminado el procedimiento por pérdida sobrevenida de objeto".

Según han informado desde el Ayuntamiento de Tudela en un comunicado, el Gobierno foral había solicitado el archivo, tras la estimación del requerimiento previo formulado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que supuso la anulación de la resolución que otorgaba a NILSA la Autorización Ambiental Integrada y la autorización en suelo no urbanizable para el proyecto de ampliación de la planta de fangos y futura planta de biogás.

El Ayuntamiento de Tudela se opuso a esa petición al considerar que "la controversia seguía vigente, ya que los acuerdos adoptados posteriormente no se limitan a anular la resolución inicial, sino que establecen cómo debe continuar la tramitación administrativa, determinando que el expediente prosiga bajo el régimen de Autorización Ambiental Unificada (AAU) y conservando determinadas actuaciones ya realizadas".

La Sala concluye que "no puede apreciarse una desaparición total del objeto del litigio ni un reconocimiento pleno de las pretensiones formuladas por el Ayuntamiento, tal y como argumentaba el Ejecutivo foral". El tribunal considera que los acuerdos posteriores "siguen produciendo efectos jurídicos y condicionan la futura tramitación administrativa del proyecto".

Entiende que subsiste "un interés legítimo y actual" por parte del Ayuntamiento para obtener un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto y, en consecuencia, acuerda "no acceder a la solicitud de terminación y archivo del procedimiento".

Tras conocer la resolución judicial, el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se ha mostrado "satisfecho" y ha afirmado que "el Gobierno de Navarra quería dar carpetazo a nuestro litigio contra la planta de fangos y biogás de NILSA, pero la justicia demuestra una vez más que, con razones y argumentos, David puede vencer a Goliat".

"El Contencioso no se archiva y sigue adelante. Lo que María Chivite tendría que archivar y olvidar cuanto antes es una iniciativa sin futuro, plagada de chapuzas e improvisaciones, que desacreditan a sus promotores más si cabe que al propio proyecto, insostenible de por sí, por más que quieran hacernos creer lo contrario", ha indicado Toquero.

A su juicio, "era de vital importancia ganar esta batalla para seguir adelante en una ofensiva judicial con la que, tal y como hemos dicho siempre, llegaremos donde haga falta".