El TUC refuerza el servicio este domingo, Todos los Santos, para facilitar el acceso al cementerio de Pamplona

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal (TUC) reforzará el servicio este domingo 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, con el objetivo de facilitar el acceso al cementerio de Pamplona.

En concreto, el domingo 1 de noviembre se mejorará el servicio de las líneas que cuentan con paradas próximas al cementerio, con los siguientes ajustes en horarios y frecuencias: Línea 7 (Villava - Txantrea - Barañáin) con frecuencia habitual de sábados (15 minutos); Línea 8 (Pza. Blanca de Navarra - Buztintxuri) con frecuencia de laborables (12 minutos); Línea 9 (RENFE - Universidad Pública de Navarra) con frecuencia de laborables (12 minutos).

Desde febrero de 2025, las líneas L7, L8, L9, L10, L24 y N7 incorporaron nuevas paradas en la Avenida de Navarra, en las inmediaciones del cementerio.

Toda la información actualizada puede consultarse en la web del Transporte Urbano Comarcal: www.tuvillavesa.es. Para más información, está disponible el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad: 948 42 32 42.