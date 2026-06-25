Tudela acogerá el 12 de julio una conferencia sobre el eclipse solar e instalará una cabina de simulación

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tudela acogerá el 12 de julio una conferencia sobre el eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto e instalará una cabina de simulación durante varios días en la plaza Padre Lasa.

Estos actos están organizados por EPEL Tudela - Cultura, Planetario de Pamplona y NICDO. La conferencia 'El día de las dos noches' dará comienzo el domingo 12 de julio a las 20 horas, y contará como ponentes con Óscar Blanco, cazador de eclipses y director de Astrotrevinca (Galicia) y Juan Nolasco, miembro de la unidad de divulgación del planetario de Porto. La actividad estará moderada por la periodista Amaia Otazu.

La conferencia tratará de analizar los diferentes tipos de eclipses, abordando tanto los preparativos necesarios para este fenómeno como las medidas de seguridad para su observación. La charla "pondrá a prueba lo que sabemos sobre 'el día de las dos noches', día en el que Navarra disfrutará de un fenómeno astronómico excepcional que no se repetirá hasta el 2180".

Los ponentes analizarán los distintos tipos de eclipses haciendo un recorrido histórico con curiosidades y descubriendo "cómo estos fenómenos han contribuido a grandes avances científicos". También abordarán "la fascinación que despiertan, capaz de llevar a muchas personas a viajar por el mundo para presenciarlos".

La entrada general para la conferencia tiene un precio de 3 euros (gastos de gestión online no incluidos). Además, se han establecido los siguientes descuentos, que solo serán aplicables en la taquilla: Carné Joven, 1,50 euros; desempleados, gratis; mayores de 65 años, 1,50 euros; menores de 19 años, 1,50 euros

Además, se podrá vivir una experiencia inmersiva en una cabina que recrea las sensaciones y fenómenos de un eclipse total de sol, "anticipando el gran acontecimiento astronómico de 2026".

La cabina, ubicada en la plaza padre Lasa estará abierta el 12 de julio, de 18.30 a 22 horas y durante los fines de semana anterior y posterior a la sesión. Los días 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de julio el horario será de 10 a 13 horas y la entrada a la cabina es gratuita.