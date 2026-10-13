Tudela celebra las V Jornadas del Voluntariado del 14 al 17 de octubre

Presentación de las V Jornadas del Voluntariado de Tudela. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Derechos Sociales de Tudela, Anichu Agüera, acompañada de integrantes de la Mesa de Entidades Sociales de Tudela, ha presentado este martes las V Jornadas del Voluntariado, que se desarrollarán del 14 al 17 de octubre y cuentan con un presupuesto de 3.000 euros.

Agüera ha destacado que "un papel fundamental de las entidades sociales es el del voluntariado y, por ello, a través de estas jornadas se pretende reconocer a las personas voluntarias de las entidades sociales y dar a conocer el trabajo de estas organizaciones para incrementar el voluntariado".

El programa cuenta con la colaboración de la Comparsa de Perrinche, los Gaiteros de Tudela, los Txistularis de Tudela y la Asociación de Vecinas y Vecinos del Barrio de Lourdes, cuya participación contribuirá al desarrollo de las actividades previstas.

El acto central de las jornadas será la Feria del Voluntariado, que tendrá lugar el sábado 17 de octubre, de 11 a 14 horas, en la plaza Padre Lasa. Durante la mañana se instalarán mesas informativas de las entidades sociales participantes, donde la ciudadanía podrá conocer de primera mano sus proyectos, las actividades que desarrollan y las distintas posibilidades de colaboración como persona voluntaria.

La programación incluirá también un reconocimiento a personas voluntarias y diversas propuestas de entretenimiento y animación. Entre las actividades previstas figuran las actuaciones de los Gigantes de Perrinche, los Gaiteros de Tudela y los Txistularis de Tudela, además de un grupo de flamenco, actividades infantiles y una chocolatada.

Como parte del programa, se han organizado dos charlas informativas con el título 'Conocer y colaborar con la Mesa de Entidades Sociales', dirigidas a acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan las organizaciones y las distintas formas de participar en sus proyectos. La primera sesión se celebrará el miércoles 14 de octubre en la Asociación Albea, mientras que la segunda tendrá lugar el viernes 16 de octubre en el Aula de la Experiencia de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

La Mesa de Entidades Sociales de Tudela es un foro de reflexión, coordinación y trabajo en red cuyo objetivo es apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad de la ciudad. Se presentó en 2018, aunque su actividad había comenzado en 2017.

Inicialmente, estaba integrada por el Ayuntamiento de Tudela y ocho entidades: Banco de Alimentos, Centro Padre Lasa, Cruz Roja Tudela, Grupo de Inclusión Social, Fundación Secretariado Gitano, Solidaridad de Familias, Villa Javier y Proyecto Hombre.

Posteriormente, se han incorporado otras organizaciones: la Asociación La Romaní, Médicos del Mundo, Fundación ADSIS, Fundación Gizain, Cáritas, Cooperativa de Iniciativa Social Garain y Fundación Ilundain.

Para finalizar la presentación, las personas integrantes de la Mesa de Entidades Sociales han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se anime a dedicar parte de su tiempo a colaborar con las organizaciones sociales que necesitan personas voluntarias para atender y apoyar a quienes más lo necesitan en Tudela.