Tudela recibirá los días 27 y 28 de junio a las selecciones de Triatlón de todas las federaciones autonómicas españolas

Presentación en Tudela del Campeonato de España de Triatlón - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tudela recibirá los próximos 27 y 28 de junio a las selecciones de Triatlón de todas las federaciones autonómicas españolas, convocadas para la disputa del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CESA, para las categorías infantil y cadete; el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías; y los campeonatos de España de Relevos Mixtos de Autonomías, Infantiles y Cadetes; además del Relevo Mixto Inclusivo por Comunidades Autónomas.

El paso del río Ebro por Tudela acogerá el segmento de natación, en el Embarcadero Municipal Merche Marín, desde el que comenzará el circuito de ciclismo, en las carreteras NA-8703 y NA- 126; y el segmento de carrera a pie recorrerá el interior del espectacular casco histórico monumental de Tudela.

Según ha afirmado el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, los campeonatos suponen "un hito importante". "Formar parte del calendario nacional de la Federación Española de Triatlón nos sitúa en el mapa de las grandes competiciones y reconoce el trabajo que se viene haciendo desde hace años por impulsar el deporte en la ciudad", ha señalado.

Además, ha valorado "que sea una prueba única en toda la temporada, lo que le da un valor especial y una gran proyección". "Este tipo de eventos no solo tienen impacto deportivo, sino también económico y social: atraen visitantes, generan actividad y ayudan a proyectar la imagen de Tudela como una ciudad dinámica, acogedora y comprometida con el deporte", ha añadido.

Jorge Aguirre, director-gerente del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, ha remarcado que "para el Gobierno de Navarra estos campeonatos son muy importantes por varios motivos". "En primer lugar lo que supone de cohesión territorial, puesto que conseguimos poner en el foco nacional del triatlón a Tudela y el conjunto de la Ribera. En segundo lugar, que las personas que vengan a Tudela puedan conocer una ciudad que tiene una historia importante, donde se juntan 3 culturas que tuvieron gran importancia en nuestro país, la judía, la musulmana y la católica. Una rica gastronomía y una magnífica huerta. Así pues, es una oportunidad única para el conjunto de Navarra y en particular, para Tudela y la Ribera", ha dicho.

También ha apuntado que "es un reto para Navarra el organizar eventos como este Campeonato de España, sin embargo, hemos demostrado la capacidad que tenemos para albergar grandes eventos".

"Venimos de celebrar recientemente el T100 Spain - Pamplona, y esa inercia seguro que nos lleva a organizar un gran Campeonato que va a elevar el listón, seguro", ha añadido, tras señalar que "contamos también con la experiencia de la S.D.R.Arenas a la hora de organizar su Reto del Ebro". Por lo tanto, "están puestas las bases para poder hacer un gran campeonato".

En Tudela, que debuta como sede de una gran prueba del calendario nacional FETRI, las expectativas "son muy buenas". "Vamos a recibir a deportistas, técnicos y acompañantes de toda España, lo que refleja la importancia y el nivel de este campeonato", ha subrayado Toquero, añadiendo que esperan "vivir un fin de semana de gran competición, con mucho nivel deportivo y un gran ambiente".

"Para Tudela es una oportunidad de demostrar nuestra capacidad organizativa y de consolidarnos como sede de eventos deportivos de referencia a nivel nacional", ha remarcado.

Desde el Ayuntamiento y toda la organización están "trabajando para que se sientan como en casa y para que el campeonato sea un éxito". "Les deseamos el mayor de los éxitos en la competición, que puedan cumplir sus objetivos, superar sus marcas y, por supuesto, que aprovechen también para conocer la ciudad, disfrutar de nuestra gastronomía y llevarse un gran recuerdo de Tudela y ganas de volver", ha trasladado.

campeonatos de españa de triatlón cesa y por autonomías 2026

El programa de competiciones Triatlón en Tudela en 2026 comenzará el sábado 27 de junio a las 9 horas con la primera serie semifinal clasificatoria del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar.

Cada categoría, masculina y femenina, contará con series en las que se clasificarán deportistas para la gran final de cada una, que se disputarán a partir de las 10.45 horas.

La suma de puntos en función de la clasificación de las finales, y de las series, determinan la clasificación general, al igual que en el Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, que completará la jornada por la tarde.

Las series clasificatorias del Campeonato de España de Triatlón por Autonomías comenzarán a las 18 horas del sábado, y las finales serán a las 19.15 horas en categoría masculina, y 20 horas en la femenina.

El domingo 28 de junio se dedicará a las espectaculares competiciones de Triatlón por Relevos Mixtos, tanto en el campeonato de España de Triatlón CESA como en el de Autonomías. También se disputará el Relevo Mixto Inclusivo, en el que compiten equipos de tres deportistas: femenino, masculino y paratriatlón.

Las pruebas de relevos comenzarán a las 9 horas para las categorías CESA y el Relevo Mixto Inclusivo. El Relevo Mixto por Autonomías arrancará a las 11.30 horas. Los eventos cuentan con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado a la organización de la Federación Española de Triatlón.

CAMPEONATOS CESA Y POR AUTONOMÍAS 2025

Marta Luque, de la selección de Cataluña, y Xavi Cabanilles, de la Comunidad Valenciana, en juveniles; y Adriana Solanes, también de la Comunidad Valenciana, y Francesc López, de Madrid, en cadetes, ganaron los nacionales de Triatlón Escolar CSD CESA 2025 disputados en la primera jornada de competiciones en Mérida.

La Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia ocuparon las tres primeras posiciones del pódium en el global del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CSD CESA; y también las del nacional de Triatlón por Autonomías, pero con Madrid primera, Galicia en segunda posición y la selección valenciana en la tercera plaza, tras las competiciones de la segunda jornada.