El turismo de naturaleza y deportivo, propuestas de Navarra en FITUR 2026, con el eclipse de agosto como cita estrella

Recreación del stand de Navarra el FITUR 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de Navarra en la Feria Internacional de Turismo FITUR 2026 girará en torno a las posibilidades de disfrutar del turismo de naturaleza que ofrece la Comunidad foral en todas sus modalidades, ya sea el ecoturismo, el turismo deportivo, contemplativo o científico, con experiencias para disfrutar del territorio como el astroturismo. En este sentido, el eclipse total que tendrá lugar en agosto será la cita estrella este año, "dadas las condiciones óptimas que ofrecen los cielos navarros para observar este fenómeno, que genera expectación a nivel internacional y se prevé que genere una gran afluencia de visitantes".

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, ha explicado en rueda de prensa la propuesta que realizará Navarra en FITUR, que tendrá lugar entre los próximos 21 y el 26 de enero en el recinto IFEMA de Madrid. La consejera ha estado acompañada en su comparecencia por la directora general de Turismo, Ana Rivas.

"Navarra participa en Fitur 2026 con una propuesta que continúa la senda trazada en la dirección general de impulsar tipos de turismo especializados, de bajo impacto en número, pero de alto valor añadido, como son el turismo deportivo, regenerativo, el enogastronómico, el cicloturismo, el Premium o el turismo de congresos y eventos, entre otros. Avanzando, además, en este camino junto al sector privado, impulsando la competitividad y el empleo", ha indicado Esnaola.

Según han señalado, el eclipse del 12 agosto será una de las citas turísticas más destacadas del año en Navarra, que viene impulsando "su potencial para el astroturismo a través de los entornos Starlight, caracterizados por su baja contaminación lumínica y sus cielos limpios". El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha el proyecto EKLIPSE, con un ciclo de actividades previas y diez municipios participantes que ofrecerán buenas condiciones de observación de este fenómeno, como Ribaforada, Corella, Castejón, Arguedas, Fitero, Lodosa, Peralta, Azagra, Lerín y el parque de la naturaleza Sendaviva, en Arguedas.

Además, como novedad, Navarra participará en el programa de actividades de Fitur Sport, pabellón dedicado al turismo deportivo internacional, un foro comercial y de conocimiento para destinos, promotores de competiciones y marcas deportivas, que ha invitado a Navarra a exponer su oferta y experiencias en relación al deporte en la naturaleza y la gestión de instalaciones y su impacto en territorio. "Sin duda, será una oportunidad para mostrar cómo nuestra comunidad se posiciona como espacio para grandes eventos y que va de la mano con la apuesta del gobierno por ser región europea del deporte en 2027", ha destacado Esnaola.

Según ha añadido, la propuesta de Navarra en FITUR girará en torno a un nuevo spot centrado en "el turismo de calidad que ofrece la Comunidad foral" y una campaña enfocada a los mercados nacionales e internacionales, bajo el eslogan 'Cuida de nuestro secreto'.

Navarra dará a conocer en FITUR una nueva herramienta de reservas online que incluye los recursos de naturaleza más emblemáticos y la red de áreas de pernocta, que permite reserva y pago desde casa. En línea con la apuesta del Gobierno de Navarra por el turismo sostenible, "esta herramienta está pensada para gestionar la capacidad de carga turística del patrimonio navarro y sus localidades, de manera que se garantizan la calidad de la experiencia turística y a su vez el entorno y servicios del residente".

La Comunidad foral presentará además la serie 'Camino del Buen Vivir' y el 'Camino de las Estrellas', dos proyectos lanzados recientemente que ponen en valor "la riqueza natural, patrimonial y los valores de las cinco rutas jacobeas que pasan por territorio navarro".

CIFRAS RÉCORD DE AFLUENCIA DE TURISTAS

La consejera Esnaola ha destacado las "buenas" cifras de afluencia de turismo con las que Navarra se presenta en la feria madrileña. "Un año más, Navarra estará presente en uno de los mayores escaparates turísticos a nivel internacional, y nuestra comunidad llega con un sector fuerte y con unos indicadores muy buenos de los que nos sentimos muy orgullosos y orgullosas, porque reflejan un crecimiento sostenido, cuidado y en línea con la estrategia que consolidamos año tras año y que tiene como eje vertebral la sostenibilidad", ha indicado.

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Turístico de Navarra, hasta el pasado mes de noviembre los alojamientos turísticos de Navarra han recibido más de 1,9 millones de viajeros (1.911.866) y han facturado casi 4 millones de pernoctaciones (3.979.338), unos datos que superan los resultados en 2024 -un año que ya fue de récord- en un 3,2% y un 3%, respectivamente.

Han señalado que la demanda internacional juega un papel cada vez más relevante, de manera que hasta la fecha representa el 33% de los viajes y el 26% de las pernoctaciones.

"El turismo internacional va consolidándose en nuestra Comunidad, aunque hay margen de mejora, y por eso se trata de un reto estratégico que seguirá impulsándose desde la Dirección General de Turismo, para diversificar nuestros mercados emisores, en los que sigue destacando Francia, pero este año le sigue a poca distancia Estados Unidos, Reino Unido, Alemania e Italia", ha indicado Esnaola.

En cuanto al mercado nacional, han detallado, los turistas procedentes de Madrid, Cataluña y País Vasco son los más numerosos, aunque en paralelo se consolida el crecimiento de visitantes desde casi todas las comunidades autónomas, especialmente desde la Comunidad Valenciana y Andalucía. Se trata de dos regiones en las que Navarra pone el foco promocional como un destino de naturaleza y patrimonio cultural, no masificado y con una gastronomía basada en la calidad del producto agroalimentario y de temporada.

Según Esnaola, las cifras turísticas tienen su impacto económico positivo en la Comunidad foral en términos de empleo, recaudación o gasto directo. Los datos disponibles actualmente señalan que, de enero a septiembre de 2025, los turistas que pernoctaron en Navarra realizaron un gasto directo de 1.166 millones de euros, entre compras, alojamiento, hostelería o visitas. "Una cifra muy importante que representa un 8,7% más a la registrada en 2024 para el mismo periodo, superando con creces cualquier registro hasta la fecha", han detallado.

"Podemos afirmar, sin duda, que el turismo en Navarra arroja unas cifras económicas importantes y, además, que van consolidándose dentro de un contexto regulado y no masificado, dentro de un marco de sostenibilidad física y social, que son la prioridad en cualquiera de las actuaciones desarrolladas desde Gobierno", ha concluido Esnaola.

MÁS DE 500 METROS CUADRADOS DE STAND

Las prioridades de Navarra para este año en el ámbito del turismo están reflejadas en el stand diseñado para FITUR, que cuenta con diferentes espacios de atención al público, tanto institucionales, como para empresas y asociaciones, así como un lugar de reunión y presentaciones. No falta el espacio de restauración, que este año desarrollará el equipo del restaurante Kabo, una de las estrellas Michelín de la Comunidad foral.

El stand de Navarra estará situado en el Pabellón 9 de IFEMA, como en ediciones anteriores, y su superficie será de 500,5 metros cuadrados. La empresa que ha ganado la licitación es Albatros Stands Events S.L., por un importe de 243.990 euros (IVA incluido).

En cuanto a la programación y calendario, el viernes 23 de enero se celebrará el día institucional de Navarra. La feria se inaugurará el miércoles 21, día de presentación a los medios de los diferentes proyectos que se han puesto en marcha junto al sector y los destinos. El día 22 tendrá lugar la presentación de proyectos de entidades locales, empresas y asociaciones.