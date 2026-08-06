UAGN dice que la subida del gasóleo agrícola "dispara" costes de empresas agrarias y pide una rebaja fiscal "urgente"

Archivo - Félix Bariáin, presidente de UAGN. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha advertido de que "la subida del 40% del gasóleo agrícola dispara los costes de las empresas agrarias" y ha reclamado "una rebaja fiscal urgente", ya que "las empresas agrarias no pueden seguir asumiendo el incremento de los costes de producción mientras pierden rentabilidad".

En un comunicado, UAGN ha criticado que "el encarecimiento del combustible supone que llenar un depósito medio de tractor, de unos 200 litros, cueste hoy alrededor de 80 euros más que hace apenas quince días".

En este sentido, ha alertado del "fuerte impacto que está teniendo la subida del precio del gasóleo agrícola sobre las empresas agrarias navarras" y ha reclamado al Gobierno de España y Gobierno de Navarra "la adopción urgente de medidas que permitan aliviar la presión económica que soporta el sector agrario, comenzando por una rebaja inmediata de la carga fiscal que grava los combustibles y otros insumos agrarios".

La organización profesional agraria ha añadido que el precio del gasóleo agrícola ha alcanzado en Navarra "niveles cercanos a 1,40 euros por litro, tras registrar una subida cercana al 40% en las últimas semanas, un incremento que repercute directamente en las empresas agrarias al tratarse de un suministro imprescindible para desarrollar la actividad".

"Cuando sube, sube muy rápido, incluso con gasóleo comprado más barato. Sin embargo, cuando baja, tarda mucho en repercutir esa bajada. Y ahora, con el inicio de las labores agrícolas, la situación vuelve a hacerse insostenible", ha afirmado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.

Bariáin ha añadido que "las ayudas que recibe el sector son inferiores a los impuestos que se recauda el Gobierno de Navarra del propio sector". "Quienes están haciendo negocio con esta situación son las petroleras y el Gobierno, mientras los productores seguimos soportando el incremento de los costes", ha manifestado.

UAGN destaca que el combustible "es un elemento esencial para numerosas labores agrícolas y ganaderas, desde la preparación del terreno y la siembra hasta la recolección, los tratamientos, el transporte o la alimentación del ganado". Por ello, "cualquier subida tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados de las empresas agrarias".

Además, remarca que "este incremento se suma al aumento acumulado de otros costes esenciales como fertilizantes, energía, maquinaria y servicios, dejando sin margen de beneficio a los productores agrarios y ganaderos y poniendo en riesgo la viabilidad de muchas de ellas".

Ante esta situación, UAGN considera "imprescindible" que el Gobierno de España y Gobierno de Navarra adopten "medidas inmediatas, entre ellas una reducción de la fiscalidad aplicada al gasóleo agrícola y a otros insumos fundamentales para la actividad agraria, con el objetivo de evitar que el incremento de costes siga recayendo exclusivamente sobre quienes producen alimentos".

"Si queremos garantizar la producción de alimentos, mantener la actividad económica en el medio rural y favorecer el relevo generacional, es necesario proteger la rentabilidad de las empresas agrarias. No podemos exigir al sector que continúe produciendo con unos costes cada vez más elevados sin poner en marcha soluciones eficaces", ha reivindicado Bariáin.