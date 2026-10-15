UAGN traslada al comisario europeo de Agricultura los problemas del sector

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen (d), y el presidente de UAGN, Félix Bariáin. - UAGN

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha trasladado en Estocolmo (Suecia) al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, los problemas que atraviesa el sector. La organización agraria ha defendido "la necesidad de recuperar la rentabilidad agraria" y ha alertado de que "el recorte del 22% del presupuesto de la PAC agravará la situación del sector".

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, y la directora técnica de la organización, Sandra Muñoz, participan en Estocolmo en el European Farmers Congress 2026, el Congreso Europeo de Agricultores, que se celebra del 14 al 16 de octubre.

En este encuentro, representantes del sector primario europeo están trasladando a las instituciones comunitarias su "preocupación por la pérdida de rentabilidad de las empresas agrarias y la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el futuro de la agricultura y la ganadería europeas", según ha explicado UAGN en una nota.

En el marco de la jornada, la organización navarra ha tenido la oportunidad de trasladar al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, "la necesidad de recuperar la rentabilidad del campo, ante el incremento de los costes de producción, el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes, y la competencia de productos importados de terceros países, que no están sometidos a las mismas exigencias que la producción europea".

"Desde Estocolmo, donde nos hemos reunido el agro de toda Europa, coincidimos en la necesidad de recuperar la rentabilidad del campo europeo. El aumento del precio de los fertilizantes, el desmesurado encarecimiento del gasóleo y los bajos precios que percibimos por nuestros productos, que tienen que competir con importaciones de terceros países sin las mismas exigencias ni controles efectivos, están poniendo en riesgo nuestras empresas agrarias", ha señalado Bariáin.

El presidente de UAGN ha advertido también de las "consecuencias" que puede tener la propuesta de reducción del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) para el próximo periodo. "Es fundamental recuperar el presupuesto de la PAC. Una reducción del 22% no va a contribuir a recuperar la rentabilidad que hemos perdido, al contrario, puede agravar la situación de un sector que necesita apoyo para seguir produciendo alimentos y garantizar su viabilidad", ha afirmado.

Bariáin ha subrayado, además, que "la seguridad alimentaria europea no puede depender cada vez más de las importaciones". "No podemos depender de terceros países para algo tan fundamental como la alimentación. Europa debe defender a sus profesionales agrarios, garantizar unas condiciones de competencia justas y asegurar que producir alimentos aquí siga siendo viable", ha defendido.

Las reivindicaciones trasladadas en Estocolmo conectan directamente con la movilización convocada por ASAJA, COAG y Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos para el próximo 28 de octubre en Madrid, en la que participará UAGN.

La tractorada concluirá frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y pretende exigir "respuestas concretas ante la pérdida de rentabilidad que sufren las explotaciones agrarias".

Para UAGN, la movilización debe servir para reclamar "medidas que permitan aliviar los costes de producción, garantizar precios justos, defender una PAC con financiación suficiente y frenar la competencia desleal de las importaciones, además de reducir la creciente carga burocrática que soporta el agro". "Estamos en un momento clave y decisivo para la agricultura y la ganadería. Necesitamos que las administraciones escuchen al sector y actúen con medidas concretas. Por todo ello, el próximo 28 de octubre tenemos que acudir a Madrid, a las puertas del Ministerio, para reivindicar solamente dos cosas: respeto al sector y rentabilidad", ha afirmado Bariáin.

UAGN ha hecho un llamamiento a los profesionales del campo para que participen en esta movilización y contribuyan a "trasladar un mensaje firme a las administraciones: sin rentabilidad no hay futuro para el campo, ni garantías para seguir produciendo los alimentos que necesita la sociedad".