UAGN traslada su "solidaridad" a las víctimas del accidente ferroviario, tras la suspensión de la tractorada en Madrid

PAMPLONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que "por respeto y responsabilidad" ante el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo, que ha provocado al menos una treintena de fallecidos, se ha decidido suspender la tractorada convocada en Madrid por Asaja, COAG y Unión de Uniones, y en la que UAGN iba a participar.

Según ha explicado, "veníamos un grupo de representantes de agricultura y ganadería de Navarra", en concreto unas 150 personas, "para pelear a favor de la rentabilidad de nuestro sector".

"El aumento del precio de nuestros insumos, el aumento del precio sobre todo de los carburantes, del gasóleo, hace que casi todos los sectores estén en números rojos", ha indicado, tras añadir que "a semanas de elecciones generales es cuando hay que exigir que los diferentes grupos parlamentarios se lleven en sus programas medidas de apoyo efectivo al sector y sobre todo medidas que se cumplan después".

"Pero todo esto se queda en un segundo plano ante el accidente, y desde UAGN nos queremos solidarizar con las víctimas y mandar un mensaje de condolencia a las familias", ha subrayado.