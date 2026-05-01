UGT y CCOO reivindican en el Primero de Mayo unas condiciones "dignas" para los trabajadores y no a la guerra

Manifestación de UGT y CCOO en el Primero de Mayo. - UGT NAVARRA

PAMPLONA 1 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO se han manifestado en este Primero de Mayo en Pamplona bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia' y han reivindicado unas condiciones laborales "dignas" para los trabajadores.

La manifestación ha partido, a las 11.30 horas, desde la sede de ambos sindicatos, en la calle Tudela, y ha recorrido varias calles del centro de la ciudad para finalizar en el Bosquecillo, donde se han programado una jornada festiva, con música e hinchables.

La marcha, tras la pancarta con el lema 'Salarios, vivienda y democracia', ha sido encabezada por los dirigentes de UGT y CCOO en Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, respectivamente. Entre los asistentes, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el vicepresidente primero, Javier Remírez, o la portavoz parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu, entre otros.

Antes del comienzo, el secretario general de UGT Navarra, Lorenzo Ríos, ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que "no a la guerra y sí a la paz, no a la discriminación y sí a incrementar salarios, sí a mejorar el precio de la vivienda, sí a la salud laboral, sí a la democracia".

Según ha expuesto, "vivimos unos tiempos de incertidumbres, con guerras que lo que hacen es atacar a los más vulnerables, vulnerar derechos fundamentales". "En esas guerras los que salen siempre pagando el pato son las trabajadoras y las personas vulnerables y por tanto tenemos un mensaje muy claro hacia la sociedad en general: no a la guerra y sí a la paz", ha insistido.

Ríos ha señalado que "hemos vivido tiempos en los que hemos conseguido avances, mejorar la temporalidad, mejorar de forma importante el SMI, hemos conseguido sostener las pensiones, avances importantes..., pero queda mucho por lograr". "Hoy los trabajadores no siempre pueden llegar a final de mes con sus salarios", ha dicho, para subrayar que "no puede ser que los trabajadores gasten la mitad del salario o más en la vivienda, no puede ser que haya 14 personas que el año pasado perdieran la vida y no puede ser que tengamos por delante un cuestionamiento de la democracia, la ultraderecha es incompatible con los derechos de los trabajadores, solo busca recortar, discriminar...".

Frente a ello, ha dicho, "el mensaje del sindicalismo confederal es más democracia, más cohesión social, no a la guerra y sí al futuro".

Por su parte, Josema Romeo, secretario general de CCOO Navarra, ha defendido que "hoy es un día de reivindicación, un día importante para la clase trabajadora, en el que tenemos que reivindicar un trabajo digno, unas condiciones dignas y una vivienda digna".

"Estamos trabajando desde el sindicalismo confederal para la regularización extraordinaria de los migrantes, ya vale de trabajar sin derechos, ya vale aprovecharse del más débil", ha afirmado, para indicar que esta petición es "un enfrentamiento claro contra la ultraderecha mundial, europea y española".

Romeo ha comentado que "tenemos que reivindicar los accidentes laborales y darle una vuelta de tuerca para que no pase esto; reivindicar los coeficientes reductores tanto en el transporte para que no haya más muertes en la carretera, como en la construcción".