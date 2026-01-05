UGT destaca la "positiva evolución" del mercado laboral en 2025 en Navarra

PAMPLONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha destacado este lunes la "positiva evolución" del mercado laboral en 2025 en Navarra, "que cierra el año con 5.405 afiliaciones más a la Seguridad Social y 872 personas desempleadas menos", si bien ha remarcado que "aún queda un amplio margen de mejora para seguir reduciendo el paro, creando empleo y mejorando la calidad del mismo".

Según ha señalado UGT en una nota, "pese a que los datos de paro del mes de diciembre dejan un aumento de 271 personas desempleadas en Navarra, en términos interanuales el paro se ha reducido en la Comunidad foral un 2,82% hasta las 29.483 personas paradas, la cifra más baja en un mes de diciembre desde el 2007".

A ello, ha destacado, se suma que Navarra cierre el año con un total de 315.741 afiliaciones a la Seguridad Social, "lo que supone un crecimiento anual del empleo del 1,7%, aunque la afiliación media haya descendido un 0,56% en este último mes del año".

Para UGT Navarra, "los datos de cierre de año, pese a ser positivos, ponen de manifiesto que aún queda un amplio margen para seguir reduciendo el desempleo, especialmente entre quienes llevan más de un año buscando trabajo, las mujeres, los jóvenes o las personas migrantes". "También resulta fundamental impulsar salarios más justos y elevados, acordes con los beneficios que están obteniendo las empresas y con el dinamismo económico actual", ha señalado.

A su juicio, "recuperar la capacidad de consumo de las familias es imprescindible para fortalecer la demanda interna y seguir impulsando la actividad económica y la creación de empleo". "Del mismo modo, la reducción de la jornada laboral sin merma salarial continúa siendo una reforma urgente que no puede seguir aplazándose. Es una medida necesaria para adecuar el marco laboral a una realidad marcada por la digitalización, la automatización, la IA y las grandes transformaciones ecológicas y demográficas", ha dicho, que ha añadido que "bloquear este avance, respaldado mayoritariamente por la ciudadanía, carece de sentido".

En definitiva, ha indicado que en el nuevo año continuará "trabajando para que la positiva evolución del mercado laboral vaya más allá de los avances en calidad del empleo logrados con la última reforma laboral". "El objetivo es impulsar medidas que reincorporen al mercado de trabajo a las personas en desempleo de larga duración y los colectivos más vulnerables y que garanticen jornadas razonables, salarios dignos y un reparto más equitativo de los frutos del crecimiento económico", ha expuesto.