UGT sitúa como prioridades para 2026 reforzar los convenios sectoriales, garantizar salarios y mejorar la salud laboral

Comité Regional de UGT Navarra - UGT

PAMPLONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Navarra ha celebrado este viernes su primer Comité Regional desde el congreso celebrado el pasado mes de febrero, en el que la organización ha marcado sus prioridades sindicales en este nuevo ciclo, centradas en "reforzar los convenios sectoriales, combatir los abusos en la contratación, garantizar los salarios o mejorar la salud laboral", entre otras materias.

Según han informado desde UGT en una nota, el Comité Regional ha aprobado una resolución a través de la cual la organización manifiesta su "profunda preocupación ante el ascenso de la extrema derecha, tanto en España como en el conjunto de Europa y el mundo".

Para UGT, "este avance no es accidental ni espontáneo, sino que se alimenta de la desinformación sistemática, del uso deliberado de bulos en medios y redes sociales y de la manipulación de las emociones del descontento".

Frente a ello, UGT Navarra defiende que "es más necesario que nunca reivindicar el derecho a la verdad; el derecho de la ciudadanía a conocer la historia, pero también a que los poderes públicos no mientan y a que los debates se desarrollen sobre hechos y no sobre intoxicaciones interesadas".

"Pero la lucha contra el autoritarismo también pasa por garantizar condiciones de vida dignas", reivindica el sindicato, para remarcar que "solo unas políticas públicas y sociolaborales ambiciosas, que apuesten por el empleo digno, el reparto de la riqueza y el refuerzo de la negociación colectiva, pueden revertir esta tendencia". "Más y mejores derechos laborales son también una defensa activa de la democracia", han remarcado desde el sindicato.

En el plano internacional, UGT Navarra reitera su "compromiso con la paz y los derechos humanos". "La guerra de Ucrania y la masacre en Gaza demuestran el fracaso de la comunidad internacional para proteger la vida y el derecho internacional. Denunciamos las agresiones injustas, exigimos el fin de los ataques contra la población civil y reafirmamos nuestra solidaridad con el sindicalismo ucraniano y palestino, así como con las organizaciones internacionales que siguen trabajando por la paz en condiciones extremas en los conflictos olvidados en Birmania, Sudán y Yemen", han señalado.

En otro orden de cosas, el Comité Regional de UGT Navarra exige la "reforma inmediata de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bloqueada tras más de 18 meses de negociación". Según expone el sindicato, "treinta años después de su aprobación, la ley vigente no responde a los riesgos actuales ni ha logrado integrar la prevención en la gestión cotidiana de las empresas".

"Es urgente actualizarla para proteger la salud física y mental de la clase trabajadora, incorporar los nuevos riesgos derivados de la digitalización, el cambio climático, la perspectiva de género o el modelo de plataformas, y reforzar las estructuras preventivas, incluyendo las políticas preventivas en la formación de las personas trabajadoras. No se puede jugar con la vida de las personas trabajadoras", han manifestado.

En cuanto a las prioridades en la acción sindical para el nuevo año, UGT Navarra apuesta por "reforzar los convenios sectoriales; combatir la parcialidad involuntaria y los abusos en la contratación; impulsar la formación dual y la acreditación de competencias; garantizar salarios que crezcan por encima del IPC, con cláusulas de revisión automática e incorporando el coste de la vivienda a la negociación colectiva; mejorar la salud laboral, también en el plano psicosocial; consolidar la jornada máxima de 37,5 horas y avanzar hacia las 32; revisar el teletrabajo y la desconexión digital; reforzar los derechos sindicales y la codecisión; y vigilar el impacto de la inteligencia artificial en la gestión laboral".

Finalmente, el Comité Regional de UGT Navarra subraya que "el acceso a una vivienda adecuada sigue siendo una de las principales barreras que enfrenta hoy la clase trabajadora, especialmente las personas jóvenes".

"Con los salarios actuales, resulta prácticamente imposible para una mayoría de trabajadoras y trabajadores acceder a un hogar en condiciones dignas, ya sea en propiedad o en alquiler", alerta.

En opinión del sindicato, "la vivienda no puede ser tratada solo como un bien de mercado, sino como un derecho social que debe garantizarse desde lo público".

Por eso, UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) para que "el derecho a la vivienda sea reconocido como plenamente exigible y justiciable".