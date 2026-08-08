UNED Pamplona amplía su oferta académica con un nuevo grado en Filosofía, Política y Economía

PAMPLONA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UNED incorpora este próximo curso a su oferta académica el grado en Filosofía, Política y Economía, una titulación interdisciplinar que "prepara a los estudiantes para analizar algunos de los grandes retos del siglo XXI, como la desigualdad, la crisis climática o la transformación digital".

Con 240 créditos ECTS, el programa combina la formación en filosofía, ciencia política y economía para "ofrecer una visión integral de los problemas contemporáneos y de los debates que marcan la agenda pública", según informan desde UNED en una nota.

La matrícula permanece abierta hasta el 21 de octubre y se realiza online en uned.es. Con este nuevo grado, UNED Pamplona impartirá este próximo curso un total de 32 grados universitarios. Además de los grados, también se imparten dobles grados, grados combinados, másteres, microtítulos, Cursos de Acceso a la Universidad, el programa de UNED Senior, Idiomas (Inglés y euskera), Plan de Acogida, Cátedra de Inteligencia Emocional y Extensión Universitaria.

Frente a los "enfoques tradicionales centrados en una sola disciplina", el programa "integra de manera equilibrada la filosofía, la ciencia política y la economía, permitiendo a los estudiantes analizar cuestiones como la desigualdad, la crisis climática, el auge de los populismos o la transformación digital desde perspectivas complementarias y desarrollar propuestas fundamentadas".

El plan de estudios incluye, además, aportaciones de Derecho y Filología, que "marcan su carácter transversal y amplían el estudio al análisis de las normas, el lenguaje y la comunicación política"

La titulación ofrece "una formación sólida en los tres ámbitos junto con una amplia oferta de optativas, de modo que cada alumno pueda configurar progresivamente su itinerario académico en función de sus intereses, desde la teoría política y la filosofía práctica hasta la economía internacional o las políticas públicas".

El diseño "responde a la creciente necesidad de perfiles capaces de interpretar fenómenos complejos en contextos interconectados, tanto en instituciones públicas como en organizaciones sociales, empresas o medios de comunicación".

La formación incorpora un "compromiso explícito" con los valores democráticos, el "pensamiento crítico" y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el propósito de "formar profesionales preparados para analizar las transformaciones sociales y contribuir a la búsqueda de soluciones desde una perspectiva ética y rigurosa".

Asimismo, la titulación "prepara al estudiante para participar en el diseño y evaluación de políticas públicas, reflexionar sobre la justicia social y analizar el impacto económico de las decisiones políticas".

La vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Filosofía de la UNED, Sonia Ester Rodríguez, destaca que este grado nace de "una iniciativa que se inscribe en el Plan plurianual para la ampliación de la oferta de titulaciones universitarias de alta demanda y de elevado valor estratégico de la UNED".

"Su puesta en marcha es el resultado de un intenso trabajo de colaboración entre las Facultades de Filosofía, Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias Económicas y Empresariales, Derecho y Filología, que han unido su experiencia para diseñar una titulación innovadora, rigurosa y plenamente adaptada a las necesidades formativas actuales", ha señalado.

El equipo impulsor del grado subraya que esta nueva titulación "responde a la necesidad de ampliar el acceso a estudios interdisciplinarios en el sistema universitario español, hasta ahora con una oferta limitada, y aspira a convertirse en un referente en la formación de profesionales capaces de integrar el análisis filosófico, político y económico".

El modelo de enseñanza a distancia de la UNED "permitirá, además, que este tipo de formación llegue a estudiantes con perfiles muy diversos y que no siempre pueden cursar este tipo de estudios en universidades presenciales".

NUEVO GRADO EN INGENIERÍA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Asimismo, UNED Pamplona implantará este próximo curso 2026-2027 el nuevo grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial. Esta nueva titulación ofrecerá una formación científica y tecnológica orientada al desarrollo, aplicación e investigación en inteligencia artificial, "con un enfoque multidisciplinar y la metodología flexible y accesible característica de la universidad".

La nueva titulación de Ingeniería en Inteligencia Artificial ofrecerá una formación que "combina una base sólida en matemáticas, estadística y programación con el estudio especializado de algunas de las áreas que están impulsando actualmente la transformación tecnológica y social, como el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural, la visión artificial, la robótica autónoma, los sistemas de soporte a la decisión y el análisis masivo de datos".

Uno de los rasgos diferenciales del grado será su carácter multidisciplinar. La titulación "prepara al estudiantado para colaborar con profesionales de ámbitos diversos -como la ingeniería, la medicina, el derecho, la economía o las ciencias- y para integrarse en equipos donde la inteligencia artificial actúa como una herramienta transversal".

La formación incorporará además competencias en gestión de proyectos y contenidos vinculados al desarrollo ético, jurídico y responsable de sistemas inteligentes, "una dimensión cada vez más relevante en el despliegue de estas tecnologías y alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

La estructura del grado incluye materias específicas desde etapas tempranas del itinerario formativo, como Introducción a la Inteligencia Artificial, así como asignaturas orientadas al diseño y desarrollo de proyectos y aplicaciones reales, entre ellas un Laboratorio de I+D para aplicaciones con Inteligencia Artificial.

FORMACIÓN UNIVERSITARIA "FLEXIBLE" PARA NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

El grado está orientado tanto a estudiantes que acceden por primera vez a la universidad como a personas que desean ampliar o actualizar su formación para incorporar la inteligencia artificial a su desarrollo profesional.

Para cursarlo se recomienda haber seguido previamente una formación de carácter científico o científico-tecnológico, ya que los estudios requieren capacidad de razonamiento numérico y lógico y aptitud para trabajar con modelos abstractos y resolver problemas complejos.

Como el resto de titulaciones oficiales de la UNED, el grado se impartirá mediante una metodología online y semipresencial, basada en el aprendizaje autónomo acompañado por el profesorado, recursos virtuales interactivos y una red de Centros Asociados que permite estudiar desde cualquier lugar y compatibilizar la formación universitaria con otras responsabilidades personales y profesionales.