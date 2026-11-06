La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Reina Sofía de Tudela reanudará su actividad el próximo lunes

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Reina Sofía de Tudela reanudará su actividad habitual el próximo lunes, 9 de noviembre, una vez finalizadas las actuaciones realizadas en la planta de tratamiento de agua y tras confirmarse que las instalaciones reúnen las condiciones óptimas de calidad y seguridad para la atención a los pacientes, según han informado desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Los resultados de los últimos análisis, recibidos este viernes, han confirmado que las intervenciones llevadas a cabo han permitido recuperar las condiciones adecuadas para el funcionamiento de la unidad. De este modo, los pacientes podrán retomar sus sesiones de hemodiálisis en el Hospital Reina Sofía a partir del próximo lunes.

Salud ha trasladado su agradecimiento a todos los profesionales que han participado en este proceso, tanto del Hospital Reina Sofía de Tudela como del Hospital Universitario de Navarra, "cuya colaboración y compromiso han sido fundamentales para garantizar la continuidad de la asistencia durante estas semanas".

Asimismo, ha agradecido "especialmente a los pacientes y a sus familiares la comprensión, paciencia y disposición demostradas durante este periodo, en el que ha sido necesario trasladar temporalmente las sesiones de diálisis a Pamplona". "La seguridad de los pacientes ha sido la prioridad durante todo el proceso y ha guiado las decisiones adoptadas hasta poder garantizar la reanudación de la actividad con todas las garantías", ha señalado.