UPN acusa a Chivite de querer "tapar la presunta corrupción" con sus cambios y PSN defiende un "impulso" al Gobierno

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha afirmado que la remodelación del Ejecutivo foral que ha impulsado la presidenta María Chivite "lo único que va a reforzar es el discurso para tapar la presunta corrupción que acosa al Gobierno" y ha considerado que este cambio busca "construir una trinchera y aguantar hasta finales de mayo o junio, para que no pueda haber un adelanto electoral -a partir de esa fecha ya no se podrían adelantar los comicios-".

Por el contrario, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha insistido en trasladar el mensaje de que la remodelación realizada por Chivite tiene como objetivo dar "un impulso" al Ejecutivo para lo que queda de legislatura y ha asegurado que el PSN "está mirando ya al año 2027 con una hoja de ruta clara, seguir liderando el espacio progresista en Navarra".

Por su parte, los socios del Gobierno de Navarra, a la espera de la información que pueda facilitar Chivite sobre estos cambios en una reunión de la comisión de seguimiento prevista para este lunes, han insistido en la importancia de que el Ejecutivo siga impulsando el desarrollo de los asuntos del acuerdo programático que están pendientes de cumplir.

El portavoz de UPN ha considerado que el objetivo de Chivite es "aguantar como sea, a costa de quién sea". "Los socios son conscientes de esto y están asumiendo un riesgo enorme porque pueden achicharrarse. En cualquier momento pueden surgir nuevas noticias que comprometan más al Gobierno, o nuevos audios, o informaciones que compliquen la continuidad de este Gobierno", ha indicado.

Esparza ha considerado que en esta situación EH Bildu está "contento". "Se frotan las manos. Si continúa así, si no pasa nada más, si no hay ningún adelanto electoral, dentro de año y medio será segunda fuerza política en nuestra Comunidad", ha afirmado.

Sin embargo, la portavoz del PSN ha destacado que los cambios anunciados por Chivite "refuerzan el Ejecutivo, son cambios positivos, cambios oportunos que aportan impulso, aportan también nuevas miradas y otra capacidad para afrontar con garantías el último tramo de esta legislatura, porque gobernar también es saber elegir en cada momento el perfil más adecuado para cada reto". "Aquí no se trata de si se es mejor o peor, simplemente de si las personas son las más idóneas para cada reto", ha indicado.

Unzu ha afirmado que el hecho de que "haya unas personas u otras lo que hace es reforzar un mensaje o una acción". "En Función Pública, por ejemplo, se ha considerado que Inma Jurío tiene un muy buen perfil político para llevar a cabo adelante unas negociaciones con los sindicatos para el Estatuto de la Función Pública. Se confía en determinados perfiles para dar ese impulso y que culminen compromisos que el Partido Socialista había adquirido con los socios de Gobierno", ha señalado, cuando ha sido preguntado en qué notará el ciudadano esta remodelación.

Además, Ainhoa Unzu ha afirmado que el PSN "está mirando ya al año 2027 -cuando están previstas las próximas elecciones forales- con una hoja de ruta clara, seguir liderando el espacio progresista en Navarra y ser punto de encuentro de la mayoría social que cree en el progreso, en los servicios públicos y en una sociedad más justa y cohesionada". "Por eso, con la vista puesta ya en el año 2027, vamos a impulsar una agenda clara, ambiciosa y transformadora", ha asegurado.

Unzu ha reconocido que "quedan retos que todavía están pendientes del acuerdo de legislatura, pero también está ahí nuestro compromiso firme que vamos a cumplir". Por otro lado, ha señalado que el PSN no ha trasladado a sus socios de Gobierno la posibilidad de que hagan cambios en sus carteras y que eso es algo que corresponde a los grupos políticos.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha afirmado que "por encima de los nombres, la clave está en las políticas que se lleven a cabo". "La presidenta ha señalado que estos cambios buscan dar un nuevo impulso al Gobierno y desde EH Bildu esperamos que así sea", ha indicado.

De hecho, la formación abertzale preguntará el jueves a Chivite en el pleno del Parlamento "cómo piensa concretar ese nuevo impulso al que se ha referido, porque la legislatura aún no ha terminado y tenemos por delante retos importantes". "Debemos debatir leyes relevantes y materializar los compromisos recogidos en el acuerdo con EH Bildu", ha señalado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha explicado que su grupo solicitó la celebración de una comisión de seguimiento del acuerdo programático al conocer la propuesta de los cambios. "Creo que es razonable, también con el momento político en el que estamos, sentarnos en la comisión para recibir de primera mano las motivaciones de los cambios, una información directa y sosegada ante los socios ya que estos cambios se motivaron en nuevos impulsos políticos", ha indicado.

Azcona ha considerado que el encuentro entre los socios también debe servir para "hacer una lectura con el conjunto de los socios sobre la necesidad de que ese impulso político tiene que poner encima de la mesa cuestiones que Geroa Bai ya está poniendo, el desarrollo de leyes pendientes o del acuerdo programático".

Sobre los nuevos consejeros del Gobierno, Pablo Azcona ha señalado "no entramos a valorar los nombramientos anteriores ni los de ahora, nosotros tenemos un acuerdo programático, un acuerdo presupuestario, y retos importantes que Gero Bai ha puesto encima de la mesa y en los que viene trabajando, independientemente de a quién nombre la presidenta para cada área". Además, ha señalado que la presidenta no ha emplazado a Geroa Bai la posibilidad de hacer cambios en sus carteras en el Gobierno.

El portavoz del PPN, Javier García, ha considerado que los cambios en el Gobierno de Navarra "vienen a prolongar la agonía en la que vive este Gobierno, cambios que no se fijan en perfiles técnicos que puedan solventar los problemas que tiene la ciudadanía navarra, sino que son unos cambios para atrincherarse en el poder".

García ha afirmado que el hecho de que la presidenta "pida regresar a las viejas glorias del Partido Socialista, que fortalecen su atrincheramiento en el Gobierno de Navarra, dice mucho de la situación de Chivite ante su debilidad y falta de liderazgo". "No se trata de un impulso -al Gobierno- sino de un secuestro al conjunto de los ciudadanos navarros", ha afirmado, para señalar que Chivite "no debería estar ocupando el puesto que ocupa, sino dar la voz a los ciudadanos navarros".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha apuntado que en la reunión entre los socios pedirán a la presidenta "una explicación en base a la cual ha argumentado los cambios en el Gobierno de Navarra". "Conocimos parte de las respuestas en una rueda de prensa la semana pasada, pero creemos que tiene que ser en la comisión de seguimiento del acuerdo programático. Vamos a exigir esas explicaciones y vamos a exigir un cambio en cuanto a la profundización o al aumento de la ambición de las políticas de este Gobierno", ha señalado.

Sobre los nuevos nombres del Gobierno, Guzmán ha afirmado que "sin ningún tapujo ya comentamos la semana pasada que estos cambios quizás pueden venir relacionados con un cambio en la hoja de ruta preelectoral del Partido Socialista".

Por último, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha indicado que "Chivite ha intentado blanquear su imagen con remodelaciones de Gobierno". "Santos Cerdán, el hombre que la colocó en el poder, ha caído en desgracia por corrupción. Y Chivite, en lugar de asumir responsabilidades, se ha bunkerizado, con un núcleo duro, el suyo y el de Cerdán", ha expuesto.

Emilio Jiménez ha añadido que "hoy tenemos una presidenta estilo Rambo, que no sabe si va ya con el cuchillo o bayoneta en la boca, y no sabe qué hacer ni con su Gobierno ni con Navarra". "2025 ha sido el año en que Navarra ha tocado fondo", ha opinado.