UPN acusa a Otegi de "cobardía" por desistir de un proceso judicial contra los regionalistas

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN ha acusado al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de "cobardía" por desistir del juicio contra la formación foralista por una demanda por vulneración del derecho al honor tras "el uso de una imagen en las redes sociales en la que Otegi aparecía con una pistola".

En una nota de prensa, los foralistas han relatado que "la demanda de EH Bildu se debe a la publicación involuntaria -por parte de UPN- de un fotomontaje de Otegi con una pistola en un vídeo publicado en las redes sociales en septiembre de 2024".

"El vídeo fue retirado", han señalado los foralistas, afirmando que ni hicieron ellos el montaje de la imagen ni la utilizaron "conscientemente", porque de haberse dado cuenta no la hubieran usado "al no hacer falta recurrir a fotomontajes para retratar el pasado de Otegi".

A pesar de ello, EH Bildu "demandó a UPN por una vulneración del derecho al honor", mientras que por parte del partido foralista "se consideró que estaba amparado por la libertad de expresión y la crítica política, más allá de justificar que esa imagen de Otegi no atenta contra el honor de una figura que ha sido condenado en varias ocasiones por delitos relacionados con el terrorismo como el secuestro de Luis Abaitua".

Por este motivo, UPN solicitó en la audiencia previa, que tuvo lugar el pasado mes de julio, que Arnaldo Otegi compareciera en calidad de testigo, "petición que fue apoyada por la Fiscalía y acordada por la jueza para un juicio que debería haberse celebrado" este martes.

Sin embargo, "ante esta nueva circunstancia, EH Bildu presentó el 1 de septiembre el desistimiento del proceso, asumió el pago de las costas y, por tanto, ha quedado archivado el procedimiento".

Para UPN, "el hecho de que Otegi tuviera que comparecer" este martes en Pamplona "en calidad de testigo, con obligación de decir la verdad, contestar a todas las preguntas y apercibimiento de pena de prisión bajo falso testimonio, implicaba que tuviera que dar muchas explicaciones sobre su pasado y su vinculación con la banda terrorista ETA que no está en condiciones de ofrecer".

"Ha quedado claro que Otegi sigue teniendo mucho que callar y mucho miedo a decir la verdad", han asegurado los regionalistas, quienes se han mostrado "satisfechos" por el fin de un proceso judicial "que ha acabado de la única manera que podía acabar".

"Una cosa es que se usara involuntariamente ese fotomontaje, y otra cosa es que una persona absolutamente siniestra como Otegi pudiera considerar que se había visto menoscabado su honor", han manifestado.

UPN ha remarcado que "una persona que eligió la violencia como camino y que tanto dolor y división ha provocado en Navarra y en el conjunto de España, de lo cual aún no ha mostrado un arrepentimiento sincero, no puede reclamar honor".