UPN afirma que la delegada del Gobierno "mintió cuando dijo que se iba a reforzar la Oficina de Extranjería"

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha afirmado este miércoles que la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, "mintió cuando dijo el pasado 14 de mayo que se iba a reforzar la Oficina de Extranjería con 12 nuevas incorporaciones entre mayo y junio". "Pues bien, ya ha terminado el mes de junio y de esas 12 incorporaciones solo se han producido 4", han señalado los regionalistas en una nota.

UPN ha pedido a Echeverría que "explique por qué no se ha cumplido su palabra y qué previsiones ciertas tiene en relación con la incorporación de nuevos empleados a una Oficina de Extranjería, la de Navarra, que está saturada, y tiene unos magníficos profesionales que no pueden más y se siguen concentrando públicamente para denunciarlo".

"Además, hay que tener presente que, como la propia delegada del Gobierno auguró, el recién estrenado Reglamento de Extranjería ha provocado un aumento del volumen de trabajo que va a perdurar en el tiempo, a lo que se suma la llegada del verano y, por tanto, las necesarias y merecidas vacaciones para los trabajadores y las trabajadoras de la Oficina", han explicado los regionalistas.

UPN ha defendido que "se necesitan soluciones urgentes y estructurales, y no parches como los que hemos visto hasta ahora".

"Si las plazas en Navarra no resultan lo suficientemente atractivas, tendrán que buscar alternativas para hacerlo. Lo que no se puede es seguir con esta situación que, por otra parte, no es novedosa", ha destacado.

Además, la formación regionalista ha señalado que "hay que tener en cuenta que, desde que un trabajador llega a la Oficina hasta que se forma, suelen pasar unos meses en los que no está plenamente operativo".

Desde UPN han afirmado que "en las interminables colas y tras las desesperantes esperas que se producen en la Oficina de Extranjería de Navarra hay personas y familias para las que cada día supone más incertidumbre, angustia, falta de recursos, y también hay empresas y personas que quieren hacer contrataciones y no pueden".

Por último, han subrayado que "en las Oficinas de Extranjería se realizan trámites que tienen una importancia trascendental para el desarrollo presente y futuro de muchas personas".