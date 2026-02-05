UPN califica de "sectaria" la propuesta sobre profesorado de religión y dice que se están "manipulando los datos"

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, Pedro González, ha afirmado que la proposición de ley registrada por PSN y Contigo-Zurekin para derogar la norma que garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo del profesorado de religión en los centros públicos de Navarra es "absolutamente sectaria" y "muy excluyente".

En declaraciones a los medios de comunicación, González ha señalado que "se hace un análisis interesado" y que "se lanza una cifra que no responde realmente a la realidad, que se está magnificando un problema". "Creo que se están manipulando los datos específicos que se están mandando sobre el coste, fundamentalmente porque las jornadas que dice el departamento no son jornadas completas, son jornadas partidas", ha indicado.

Según ha explicado, en 2022, cuando "desde Navarra Suma impulsamos la ley que hoy se quiere derogar", "había 164 profesores de religión" y "hoy dice el departamento que son 111", por lo que "hay 53 profesores menos". Además, "hay prácticamente 36 profesores que tienen más de 65 años, es decir, que están a punto de poder jubilarse".

"Por tanto, si vemos las cifras que está poniendo sobre la mesa el departamento por este 'problema absolutamente tan grave', es un problema realmente muy limitado. Creo que se están manipulando los datos específicos que se están mandando sobre el coste, fundamentalmente porque las jornadas que dice el departamento no son jornadas completas, son jornadas partidas", ha remarcado.

En concreto, ha apuntado que "cada profesor tiene unas jornadas y muchos de ellos tienen jornadas partidas". "Al agrupar todas esas jornadas y al poner también el trabajo de actividades complementarias y horas lectivas que dan y distintos encargos que tienen en los centros, la realidad es que esos dos millones habría que ponerlos muy en duda. Y pediremos, como ha dicho Geroa Bai también, los datos concretos de esa plantilla y lo que realmente cuesta", ha apuntado.

A su juicio, la de PSN y Contigo-Zurekin es "una ley absolutamente sectaria, muy excluyente, y que de alguna forma está atacando la profesionalidad de unas personas, de un profesorado que accedió a sus puestos de trabajo a través de la normativa específica que el propio Partido Socialista puso en marcha con la puesta en vigor de la LOE, la disposición adicional tercera, y que en función de esas circunstancias son contratados laborales fijos".

"Contratados laborales fijos que están ejerciendo su labor, no solo dando clases de religión, sino de alguna forma planteando y ayudando dentro de su horario, perfectamente establecido al devenir y al trabajo puntual que existen en los centros", ha añadido.

Según González, "creemos que se hace un análisis interesado y que se lanza una cifra que no responde realmente a la realidad, que se está magnificando un problema que se había dado solución con la ley del 2022 que apoyó también que Geroa Bai, que gobiernos socialistas en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, han llegado a acuerdos con las fuerzas sindicales en los mismos términos y no hay ningún problema, absolutamente ningún problema".

"Por lo tanto, creemos que esto es una bomba de humo más, un problema absolutamente menor, que afecta a personas, en su mayoría mujeres, que llevan más de 20 años, la gran mayoría de ellas dando clase y trabajando con lealtad y apoyo en los centros educativos navarros y que se les deja en unas edades muy cercanas a la jubilación, totalmente desprovistas de todo el apoyo que el sistema educativo navarro y que el Gobierno navarro debería dar a esas personas que han trabajado durante más de 20 años haciéndose cargo no solamente de sus trabajos de sus tareas de religión, sino de muchas otras tareas en beneficio de la comunidad educativa", ha apuntado.

A su juicio, "es lamentable que el Partido Socialista siga lanzando señuelos cuando la corrupción y los escándalos diarios se lo comen por los pies". "Hoy es la religión, ayer fue la regularización de inmigrantes, mañana será el tema del acceso a internet de los alumnos, pero con la vida y con la situación personal y laboral de todas estas personas no se debe jugar", ha manifestado.

"Nos parece lamentable, nos parece sectario y nos parece fuera de todo lugar el querer eliminar una disposición legal que está implantada exactamente igual en muchas comunidades españolas en las que el PSOE lo ha propuesto aquí para desviar, por supuesto, la atención política de la situación que vivimos en Navarra", ha incidido.