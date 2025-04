UPN critica el acuerdo del servicio de bicicletas eléctricas que "va a costar 800.000 euros" al Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que "la mala gestión e incapacidad" del alcalde Joseba Asiron va a provocar que "los ciudadanos de Pamplona tengan que pagar, por su mal hacer, 800.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio para poder seguir accediendo a alquilar una bicicleta eléctrica, un servicio que hasta ahora no costaba nada al Ayuntamiento".

En una nota de prensa, la formación ha apostado por "mantener un sistema de bicis de alquiler que impulsamos en 2021 y que ha sido un auténtico éxito hasta que ha llegado Asiron". "Desde entonces, lo único que ha hecho es quitar los descuentos que implementamos, y a los que podían optar muchos de los 80.000 usuarios, y dejar prácticamente morir el servicio, que a día de hoy funciona con muchas limitaciones", ha rechazado.

UPN ha mostrado su preocupación por la cuantía que va a suponer mantener el servicio mediante el rescate a la empresa adjudicataria. "El equipo de gobierno ha vendido como una noticia muy positiva conservar el servicio, cuando la realidad es que nos va a costar 800.000 euros, cantidad a la que se sumarán las posibles pérdidas anuales a las que el Ayuntamiento se ha comprometido hacer frente. Es vergonzoso vender como algo bueno pagar por tener un servicio para los ciudadanos que antes no costaba nada", ha censurado.

Los regionalistas han afirmado que "conseguimos lanzarlo sin ningún coste para el Ayuntamiento, y el sistema ha funcionado a la perfección hasta que Asiron ha cogido el mando. Dijo que él no rescataría una empresa y hoy acaba de salvar una, algo que nosotros nunca hemos tenido que hacer".

Asimismo, han reprochado que "EH Bildu culpe a UPN de esta situación. Es cómico que Abaurrea critique a Cristina Ibarrola por supuestos problemas de la empresa en abril de 2023 y el 1 de junio de ese mismo año cuando todavía no era alcaldesa. Ha contado una película que nadie ha entendido porque ni él mismo se la cree". "La única realidad es que en 15 meses ha dejado en coma un servicio que funcionaba correctamente y que, lo más importante, estaba muy bien valorado por los ciudadanos. Por su mala gestión ahora tenemos que salvarlo entre todos. Y eso significa que los ciudadanos de Pamplona van a tener que pagar algo que hasta ahora no les costaba nada", ha recalcado.

Por otro lado, UPN ha considerado que la intención del Ayuntamiento de "extender el servicio a otros términos municipales" supone "un cambio en el discurso de EH Bildu, que estando en la oposición pedía prescindir del servicio para que lo liderara la Mancomunidad". "Podría haberlo llevado a Pleno para que se aprobara ese traspaso, pero no lo han hecho porque en el fondo no les interesaba el servicio de alquiler de bicis, quizá porque no fue lanzado por ellos. Y ahora dicen, de forma unilateral y sin hablar con ningún municipio, que van a ser ellos quienes extiendan el servicio a otras localidades", ha criticado.

"Ha roto de manera fulminante un acuerdo de 2023 entre los ayuntamientos por el que nos comprometíamos a crear un servicio comarcal liderado por la Mancomunidad", ha rechazado UPN, que ha mostrado su preocupación porque "es exactamente lo que ha hecho con el proceso participativo de Erripagaña, y todos sabemos cómo está la situación". "Los ciudadanos deben tener claro que EH Bildu ha vuelto a mentir al decir que desde hoy se posibilita que las bicis lleguen a otros municipios de la Comarca. Es otro brindis al sol", ha asegurado.

UPN ha asegurado que "durante el segundo semestre de 2023 trabajamos de manera estrecha con la empresa Ride On y con la Mancomunidad para encontrar la fórmula de extender el servicio al resto de municipios de la Comarca. Habíamos dado muchos pasos para que fuera una realidad, pero desde que Asiron ha llegado a la alcaldía todo se frenó".

La formación ha esperado que el servicio "se restablezca con todas las garantías desde ya. Hace unos días dijeron que ya se había solucionado y sin embargo hemos visto cómo se ha reducido de manera drástica la disponibilidad de bicis para su uso por parte de los usuarios. Además, esperamos que para salvar el servicio no se suba el coste del abono a los usuarios".