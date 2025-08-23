UPN critica que Asiron presente como novedad la recreación de la coronación de Carlos III y dice que ya se hizo

PAMPLONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado que el alcalde, Joseba Asiron, anunciara el viernes "como un acto novedoso" para la celebración del Privilegio de la Unión la recreación de la ceremonia de coronación del rey Carlos III.

Sin embargo, en opinión de la formación foralista, "esta afirmación es rotundamente falsa porque ya se impulsó hace dos años, con UPN gobernando Pamplona, una recreación histórica de estas características". "Fue parte de los actos del Privilegio. De hecho, la propia asociación que organiza el acto se lo propuso al actual alcalde el año pasado, pero el alcalde rechazó la idea", ha señalado UPN en una nota.

Para el partido regionalista, "lo que ahora se presenta como un acontecimiento inédito no es más que otro intento de lavar su imagen tras la polémica generada por el traslado de las esculturas de Sarasate". "Asiron vuelve a recurrir a su estrategia habitual: manipular la realidad y vender como novedades iniciativas que no lo son. Se trata de un ejemplo más de su manera de gobernar, marcada por la unilateralidad y la consideración de Pamplona como su cortijo particular. No es la primera vez que lo hace. Hace apenas dos semanas el propio alcalde tuvo que rectificar tras asegurar que era la primera vez que se activaba en Pamplona un protocolo frente a la ola de calor, algo que también era falso", han señalado los foralistas.

UPN ha concluido criticando "esta nueva falsedad" y ha exigido al alcalde "rigor, respeto a la verdad y a la historia reciente de nuestra ciudad". "Pamplona merece una gestión seria y no un gobierno basado en la propaganda y el engaño", ha afirmado.