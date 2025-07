UPN critica que el Gobierno de Chivite "ha abandonado" al sector vitivinícola "tras meses de inacción total"

PAMPLONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado este martes que "el Gobierno de María Chivite ha abandonado al sector del vino navarro a su suerte tras meses de inacción total, promesas vacías y ninguna solución real". "Una situación que se agrava ante el acuerdo para la imposición de aranceles", ha añadido.

Así, ha censurado, en una nota, que "lo que han hecho con la llamada Mesa del Vino es una vergüenza". "Se anunció con bombo y platillo, se reunieron una vez para la foto, otra para empezar y nunca más se supo. Ni conclusiones, ni medidas, ni seguimiento. Nada. Solo humo institucional y una enorme falta de respeto a quienes de verdad se están dejando la piel en el campo", ha dicho.

Desde UPN han señalado que en marzo exigieron que todas las mesas técnicas derivadas de esa reunión debían concluir su trabajo con resultados claros en el mes de agosto de 2025. "Estamos a finales de julio y lo único que hay es silencio. Silencio e inacción. Y eso, en un contexto de crisis estructural como el que sufre el vino navarro, es simplemente intolerable", han añadido.

Según la formación foralista, "debemos tener en cuenta, además, el momento del año que vivimos, con Navarra a las puertas de una nueva vendimia, y el panorama de los viticultores, tanto de la DO Navarra como de la DOC Rioja, es más incierto que nunca". "La crisis estructural sigue intacta, los mercados internacionales no dan señales de recuperación, la incertidumbre generada por el acuerdo de aranceles estadounidenses está ahí y el consumo de vino sigue cayendo en todos los destinos clave", ha apuntado.

Según ha continuado, "mientras tanto, aquí seguimos sin un plan, sin herramientas y sin respaldo político". "El Gobierno mira hacia otro lado y deja a las bodegas y cooperativas navarras completamente desamparadas", ha expuesto.

UPN ha sido especialmente crítico con el consejero José Mari Ayerdi, a quien acusa de "repetir el mismo patrón una y otra vez: convocar una reunión, hacer un discurso amable, salir en la foto y desaparecer". "Lo hizo con la PAC, lo hizo con la ganadería extensiva, lo ha hecho con la fauna salvaje... y ahora lo vuelve a hacer con el vino. Es su modelo de gestión: ineficacia, abandono y desidia institucional", ha dicho.

Asimismo, los regionalistas han cargado contra el conjunto del Gobierno de Chivite, al que han definido como "un pentapartito más ocupado en mantener sus sillones que en defender a los sectores productivos de Navarra".

Desde UPN exigen "menos postureo y más acción", y reclaman medidas "inmediatas" para el sector vitivinícola navarro: "una estrategia real de promoción, un plan técnico de reconversión varietal, una política diferenciada para la DO Navarra y la DOC Rioja y un calendario de compromisos con plazos y presupuestos definidos". "Si Ayerdi no está dispuesto a dar la cara por este sector estratégico, que lo diga claramente. Lo que no vamos a tolerar es que sigan engañando al campo con mesas vacías, titulares huecos y promesas de escaparate. El vino navarro no necesita propaganda para el gobierno: necesita apoyo político real y urgente", han concluido.