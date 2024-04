UPN dice que el Gobierno no verá "un euro" por el estudio de Lekaroz porque el demandado está "en paradero desconocido"

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha afirmado este viernes que el Gobierno de Navarra "no va a ver un euro" por los estudios de cine de Lekaroz, construidos con fondos públicos por valor de 1,2 millones de euros y actualmente "abandonados", porque el responsable de la empresa encargada de su construcción está "en paradero desconocido".

Así lo ha dado a conocer este viernes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que ha relatado que la operación "se acordó mediante un contrato en mayo de 2018 entre el entonces presidente de Nasuvinsa, José María Aierdi, y una determinada empresa, la mercantil Estudios Melitón". "Se firma este contrato con una empresa para adjudicarle directamente a dedo la gestión de unos futuros estudios de cine que los va a construir y los va a pagar íntegramente el Gobierno de Navarra. A cambio de ese contrato, la mercantil pagaría una renta mensual y cumplirían una finalidad principal, que es realizar actividades cinematográficas, clases, grabaciones, etc.", ha apuntado.

Además, ha añadido el regionalista que "esa construcción se diseñaría al gusto de la empresa y, para ello, se contrató a un determinado estudio de arquitectura que iba a realizar el proyecto y también la dirección de obra". "A cargo, eso sí, del presupuesto público, pues el pago que hacía la empresa se lo iba descontando de las rentas que debía pagar al Gobierno de Navarra", ha matizado, tras subrayar que dicho estudio, "casualmente", es el estudio del hermano de la entonces presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos.

Ha apuntado Sánchez de Muniáin que el coste del proyecto era de 59.900 euros y que el coste final de la construcción ascendió a un total de "1.275.000 euros de dinero público". "Todo entregado a una empresa concreta, sin concursos, sin criterios de selección, sin informes que justifiquen la idoneidad, sin exigir ninguna garantía del cumplimiento. En definitiva, un negocio seguro para esta empresa, puesto que podía ganar, pero no tenía nada que perder", ha dicho.

Sin embargo, la empresa "no paga ni un euro de renta, no cumple ni una de las finalidades y no realiza ni una sola actividad cinematográfica". Ante estos "sucesivos impagos y nuevos periodos de carencia que les va regalando el Gobierno", se rescinde el contrato, "la empresa abandona las instalaciones sin que se les pueda exigir un solo euro por la construcción y el Gobierno solo le puede exigir por las rentas impagadas".

Por todo ello, el regionalista ha relatado que desde UPN se solicitó a la Cámara de Comptos que analizase "todas las posibles irregularidades contables", si bien Comptos comunicó que debía "posponer la realización de este informe porque hay un trámite judicial" -en referencia a la reclamación "de 25.000 euros de rentas debidas y otros 547.000 de rentas que no va a percibir el Gobierno porque la empresa abandona el contrato cuando tendría que permanecer 20 años más"-.

En este sentido, ha señalado que "hemos ido preguntando al Gobierno por el curso de la demanda, y se nos dice, primeramente, que los responsables de la empresa están en paradero desconocido". "Tal es así, que el juicio se tiene que celebrar en rebeldía", sin la comparecencia del demandado, el representante de Estudios Melitón, quien finalmente fue condenado "y ni tan siquiera se le puede notificar la demanda porque sigue sin que se sepa su domicilio". "Ya es seguro que el Gobierno no va a ver ni un euro de esta empresa a la que se le construyó un edificio en Lekaroz, para su aprovechamiento empresarial en exclusiva", ha criticado.

También, ha dicho, UPN ha preguntado al Ejecutivo foral por el uso de las instalaciones. "En primer lugar, nos dicen que se está comercializando para un futuro uso empresarial e incluso nos avanzan que hay ofertas", ha señalado, para a continuación añadir que, al preguntar por las ofertas recibidas, el Gobierno "nos dice que no consta ninguna, que son todo conversaciones supuestamente telefónicas".

"Volvemos a preguntar a los meses si hay algún avance sobre esta cuestión de la comercialización y anteayer ya nos respondieron que no hay ningún avance y que si pueden, se comercializará, pero que no hay absolutamente nada concreto", ha relatado. En cuanto a las facturas de los honorarios abonados a los arquitectos y directores de obra, "nos responden que no consta justificación alguna, que quien se encargó de contratar fue la empresa, a pesar de que la designación del equipo figura en el anexo del contrato".

En cuanto a si existen informes "que avalen la idoneidad de ese proyecto", o que valide las designaciones realizadas, "nos responden que no consta". "Y aún hay más, porque nos interesamos también si desde el Gobierno de Navarra se han abonado importes a esta empresa mientras incumplía todas sus obligaciones. Y para sorpresa, acabamos conociendo que, al mismo tiempo que la empresa ya incumplía todas las estipulaciones del contrato, varios departamentos del Gobierno continúan contratando con ellos de manera directa, y no por realizar actividades en los estudios del Valle del Baztan, sino por otras actividades y eventos en Pamplona", ha dicho.

En concreto, ha destacado que "entre junio del 2021 y marzo del 2022, a esta empresa se le abonan 23.474 euros desde el Servicio Navarro de Empleo y desde las Direcciones Generales de Cultura y de Turismo".

A su juicio, se trata de "un claro caso de amiguismo, de favoritismo, con cargo, en este caso, al despilfarro de dinero de las arcas forales". Por todo ello, ha remarcado que desde UPN van a "instar ya a la Cámara de Comptos" a que, en cuanto sea firme la sentencia, "retome la fiscalización de todos los actos y todas las responsabilidades contables que conlleva esta actuación".

"Vamos a continuar recopilando información sobre el estado y consecuencias de esta operación, vamos a exigir explicaciones a la consejera hoy responsable y al director gerente de Nasuvinsa, y a partir de ahí adoptaremos las medidas en todos los órdenes", ha dicho.

En respuesta a los medios de comunicación sobre cómo es posible que se argumente que el responsable de la empresa constructora esté en paradero desconocido cuando ha sido "visto" organizando otros eventos, el regionalista ha respondido que "esas son las notificaciones que nos envía el Gobierno en respuestas parlamentarias".

En cuanto a quién contrató exactamente al estudio del hermano de Barkos, Sánchez de Muniáin ha respondido que "lo contrata la empresa -Melitón-, porque así consta en el contrato". "Lo contrata efectivamente la empresa, pero adjunta su estimación y ya le comunica desde el inicio al Gobierno que va a ser ese estudio", ha dicho.

Sobre si es obligatorio que una empresa pública adjudique por concurso público actuaciones con estos importes, el regionalista ha señalado que "las empresas públicas no están obligadas por la ley de contratos públicos, sino que tienen su propia normativa, que es la normativa mercantil", por lo que la operación "podría no ser ilegal".

"Si tuviésemos la seguridad de que fuese ilegal, desde luego estaríamos en otro caso muy diferente. Pero también hay unas posibilidades, a la vista de todos los antecedentes, de que aquí no se hayan hecho las cosas bien, no se hayan hecho las cosas conforme a derecho, y en ese caso sí que hay una responsabilidad, más allá de la política", ha dicho.