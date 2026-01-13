UPN dice que el nuevo concurso sobre los Caídos es un "despilfarro" y una "ocurrencia" sin "ningún consenso"

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juanjo Echeverría - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona Juanjo Echeverría ha afirmado que el concurso internacional de arquitectura para la transformación del monumento a los Caídos en un Museo Memorial anunciado este lunes "es una ocurrencia que no ha suscitado ningún consenso ni social ni político" y un "despilfarro".

En una rueda de prensa, ha criticado que "esta es la segunda vez que se convoca un concurso, por lo que ya es de por sí un despilfarro de recursos", ya que el primero "supuso un gasto de 175.000 euros y este segundo concurso va a suponer ahora un gasto de 100.000". Además, en esta ocasión "se impone el uso memorialístico para el edificio".

Ha añadido Echeverría que no "se ha escuchado a gran parte de la ciudadanía, ni a los expertos, ni a los técnicos, que dicen que no se deben derribar las arquerías y que no se debe descatalogar el edificio". "El proceso participativo únicamente se va a ceñir a aspectos del proyecto arquitectónico. Eso es una verdadera tomadura de pelo", ha subrayado.

Según ha continuado, "este nuevo proceso ya nace viciado de origen, con una resolución del director de Cultura, que es un puesto de designación política, que contradice el informe de los arquitectos" del Servicio de Patrimonio de Gobierno de Navarra-Príncipe de Viana, que "se opusieron a la descatalogación del edificio".

A su juicio, con estas bases de concurso el proyecto "va a suponer un grave atentado al patrimonio arquitectónico" de Pamplona y de Navarra. "Este concurso contradice las conclusiones de los expertos reunidos por su propio Ayuntamiento, que veía necesario un proceso participativo previo, que no se ha dado, que implicara a la ciudadanía o las partes sociales que quisieran participar", ha incidido.

Esto, ha dicho, "demuestra que para EH Bildu y para su socio, el Partido Socialista, la participación ciudadana es solamente un instrumento que se utiliza únicamente cuando conviene". Además, ha destacado que "ni siquiera han participado todos los grupos de la coalición que gobierna Pamplona en este momento". "O sea, que lo de la participación empieza a ser una verdadera broma", ha manifestado.

Además, ha lamentado que el proceso participativo propuesto en esta ocasión se limite a las propuestas seleccionadas. A su juicio, "tendría que ser, inicialmente y sobre todo con toda la ciudadanía, para ver qué uso se le debe dar al edificio".

Ha añadido Echeverría que Pamplona "ya va a contar con un edificio emblemático destinado a la memoria, que es el edificio del Palacio del Marqués de Rozalejo, en el que ya se están invirtiendo más de 9 millones de euros". "Esto es repetir el uso, es algo reiterativo e innecesario, cuando la ciudad muestra otras necesidades", ha criticado.

En conclusión, Echeverría ha incidido en que este nuevo concurso "es un despilfarro" que "no da respuesta a las demandas de la ciudadanía". A su juicio, es "evidente" que el resultado del anterior concurso, "cuyo jurado presidió el propio alcalde, y del cual resultaron siete propuestas seleccionadas -algunas, por lo menos bajo nuestro criterio, realmente valiosas-, parece ser que no fue del gusto del señor alcalde, que ahora se empeña en convocar otro más ahormado a sus intenciones en el que realmente el uso del edificio, que es lo que debería someterse a participación pública, está absolutamente cerrado".

"Es un atentado contra la integridad arquitectónica y contra la opinión de la mayoría de los expertos en la materia, incluidos los arquitectos del servicio de patrimonio del Gobierno de Navarra", ha insistido.

Echeverría ha añadido que esta es una cuestión que "se encuentra judicializada", ya que "había dos recursos que no sé qué camino llevan". En respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que uno de ellos estaba relacionado con el movimiento memorialista y otro correspondía a un particular, si bien "no sé cómo van". "Hubo recursos y no sé si ahora mismo están o en el TAN, o en el Contencioso, o han decaído. Pero había alguna acción de ese tipo", ha apuntado.

También ha criticado que las bases del actual concurso "vienen a dejar claro que dentro de las puntuaciones se valorarán" actuaciones como el derribo de las arquerías, pues se valorará "una intervención radical, y eso ya sabemos en arquitectura lo que significa". "Es decir, van a valorar que se derriben las arquerías, por lo menos es mi interpretación. Bueno, que se derriben las arquerías y cualquier otra ocurrencia sobre la cúpula o sobre el resto del edificio, no lo sé", ha remarcado.