UPN dice que "el tío no ha despejado las sospechas que acorralan a la sobrina en la adjudicación de Belate"

PAMPLONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UPN ha manifestado este martes que el consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, "ha perdido una gran oportunidad" de aclarar todas las dudas en torno a la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate a la UTE de la que forma parte la empresa de Cerdán, según la relación 'inequívoca' que aprecia la Fiscalía Anticorrupción y las investigaciones llevadas a cabo". "El tío no ha despejado las sospechas que acorralan a la sobrina y presidenta de Navarra en la adjudicación de Belate a la empresa de su gran valedor y mentor político, Santos Cerdán, hoy en la cárcel", han señalado los foralistas en una nota tras la comparecencia de Óscar Chivite en la comisión de investigación del 'caso koldo' que se lleva a cabo en el Senado.

"Muy al contrario, ha acrecentado las sospechas a tenor de las evasivas y la actitud esquiva que ha mantenido el consejero a preguntas de la senadora de UPN. La alargada sombra de Cerdán es cada día más prolongada", han asegurado.

A este respecto, la formación foralista ha señalado que "ha quedado clara la contradicción basada en que Cerdán tenía la función de mediar entre partidos políticos para llegar a acuerdos". "Entonces, ¿por qué asistía a las reuniones entre gobiernos, en especial en aquellas reuniones en las que se hablaba de proyectos de obras públicas?", ha preguntado.

UPN ha subrayado que la presidenta y el consejero "siguen sin explicar por qué se adjudica la mayor obra pública de Navarra en décadas a pesar de las irregularidades demostradas y las advertencias de ilegalidad realizadas por los funcionarios del Gobierno especializados en contratos que formaron parte de la mesa de adjudicación".

Por otro lado, para UPN, "no deja de ser significativo que Óscar Chivite se haya esforzado en intentar desvincularse una y otra vez de una adjudicación que está siendo tan cuestionada, recordando en varias ocasiones la fecha en la que llegó al Gobierno de Navarra, como si no hubiera tenido nada que ver y se encontró todo hecho algo que, por otro lado, no es así". "Y ha dejado claro que él, e incluso ha incluido a su sobrina y presidenta, no dimitirán, aunque se confirmen los hechos que están siendo cuestionados en relación con esta adjudicación. Están amarrados al sillón y no lo van a dejar por su propia voluntad. Otra cosa es que UPN y los navarros y las navarras lo vayamos a permitir", ha agregado.

Además, ha señalado que "no deja de ser relevante que, pese a la defensa que ha hecho y pese a que ha dicho que él volvería a actuar como lo ha hecho, no ha querido poner la mano en el fuego por la limpieza de la adjudicación".

Según la formación foralista, "hay preguntas que acorralan a la presidenta y de las que no va a poder escapar". "¿Por qué se adjudica con todas estas irregularidades? ¿Qué interés oculto se escondía? ¿Tenía algo que ver que se adjudicara a la UTE de la empresa de Cerdán? Y luego dicen que ha sido la adjudicación más transparente de las llevadas a cabo. Ya no engañan a nadie. Esto sí que es embarrar e intentar confundir", ha señalado.