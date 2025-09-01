UPN exige la "sustitución inmediata" de la señal en la A-68 que "no respeta la denominación oficial" de Navarra

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

UPN ha exigido a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, la "sustitución inmediata" de "la nueva señal de entrada en Navarra entre los municipios de Cortes y Mallén en la A-68, que no respeta la denominación oficial de Comunidad Foral de Navarra y sustituye el color rojo por el verde".

Según han señalado desde UPN en una nota de prensa, "la aparición de esta señal es una nueva muestra de que Chivite nunca defiende los intereses de Navarra y se deja quitar hasta la simbología propia".

En ese sentido, han señalado que "el resto de los carteles de entrada en la comunidad tienen el nombre de Navarra sobre un fondo rojo, y se especifica su condición de comunidad foral".

Por este motivo, desde UPN han manifestado que "es necesario que Chivite aclare cómo ha sido posible la elaboración e instalación de una señal en la que perdemos nuestros símbolos y denominación oficial". "Ha de clarificarse si desde su Gobierno se ha traslado algún tipo de instrucción sobre cómo debía elaborarse dicha señal", han reivindicado.

Para los foralistas, "Chivite debe despejar cualquier tipo de duda y, si está de acuerdo con que las nuevas señales deberían seguir el modelo de los anteriores acorde con nuestros símbolos y con nuestra denominación oficial, comprometerse a retirar la nueva señal a la mayor brevedad posible".

Desde UPN han añadido que han registrado también una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados dirigidas al Gobierno de España "para interesarse en los motivos del cambio, si era conocedor el Gobierno de Navarra y para exigir un compromiso con la anterior rotulación".