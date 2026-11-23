PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que la ciudad "nunca había tenido tanto dinero para hacer tan poco", tras conocer el proyecto de presupuestos para 2027, presentado este lunes por el equipo de gobierno y que, a juicio de los regionalistas, refleja un gobierno municipal "carente de ambición".

En un comunicado, los foralistas han criticado que, "un año más, EH Bildu y sus socios presumen de presupuesto récord, mientras los pamploneses no perciben mejoras en su día a día y los principales problemas de la ciudad siguen sin resolverse".

"¿De qué sirve tener el presupuesto más alto de la historia si cada día es más difícil acceder a una vivienda, los ciudadanos se sienten más inseguros, más de 200 personas duermen en nuestras calles y siguen creciendo las quejas por la limpieza y el mantenimiento de los barrios?", se han preguntado.

Para UPN, "estos presupuestos son el reflejo de un gobierno carente de ambición y con una capacidad de gestión muy deficiente, que confunde gastar más con gobernar mejor".

Los foralistas han criticado también el "marcado carácter electoralista" de unas cuentas con las que "Asiron pretende hacer creer que va a solucionar en unos meses problemas que ha sido incapaz de abordar en tres años". "Ahora, cuando se acercan las elecciones, se acuerda de Erripagaña o de San Jorge, pero las cantidades presupuestadas son absolutamente insuficientes para resolver sus necesidades", han indicado.

A su juicio, "lo mismo sucede con los 50.000euro destinados al Aquavox San Agustín, una cantidad que no sirve ni para dar cumplimiento a los anuncios de Asiron, ni para apostar por el arreglo que mantenga la piscina cubierta, como demandamos desde UPN y los centenares de usuarios que valoran un servicio que no abunda en Pamplona".

"Es puro postureo electoral: anunciar actuaciones para aparentar que se hace algo, cuando en realidad se siguen aplazando las soluciones que los vecinos llevan años esperando", han remarcado.

En este sentido, han lamentado que las cuentas "no supongan una apuesta decidida por las dos grandes preocupaciones de los pamploneses: la vivienda y la seguridad". "No hay medidas transformadoras para facilitar el acceso a la vivienda y, mientras la inseguridad se ha convertido en una preocupación creciente, el presupuesto de Seguridad Ciudadana apenas aumenta un 0,3%", han señalado.

También han criticado que, "pese al incremento de recursos, el equipo de gobierno siga siendo incapaz de dar una respuesta adecuada a las personas sin hogar" y que, "mientras se multiplican las quejas ciudadanas por el estado de los barrios, el presupuesto de Conservación Urbana se reduzca un 7,2%".

Además, han mostrado su "preocupación" por la "importante reducción del presupuesto del área de Promoción Económica, que pasa de más de nueve millones a apenas 6,1 millones", y han anunciado que analizarán "en detalle" sus "consecuencias para el comercio y la actividad económica de Pamplona".

"El problema no es la falta de dinero. El problema es que EH Bildu gobierna pensando más en sus intereses políticos y proyectos identitarios que en las necesidades reales de los pamploneses. La gestión no se mide por las cifras récord presupuestadas sino por los resultados que reciben los ciudadanos, y en eso EH Bildu suspende estrepitosamente", han subrayado.

SIN SOLUCIÓN PARA LOS AFECTADOS DE MARISTAS

UPN ha lamentado también que los presupuestos "no contemplen ninguna solución para los afectados de la cooperativa Maristas II, a quienes el Ayuntamiento y el Gobierno de Navarra han dado la espalda".

"Si hay voluntad política, los presupuestos municipales pueden y deben contribuir a solucionar este problema, como ya hemos planteado desde UPN en los presupuestos de Navarra", han señalado. En este sentido, han anunciado que este miércoles presentarán una declaración en la Comisión de Urbanismo para "exigir que el Ayuntamiento estudie y habilite ayudas económicas para los afectados".

En concreto, proponen que la Oficina de Rehabilitación "calcule las subvenciones que corresponderían a Maristas II si se tratara de una comunidad de propietarios, estimadas inicialmente en unos 3,2 millones de euros, y que esa cuantía se incorpore como subvención nominativa a los presupuestos municipales".

"Pamplona no puede mirar para otro lado en este asunto. No podemos dejar abandonado y que muera un edificio como Maristas en pleno centro de la ciudad, pero sobre todo no podemos dejar tirados a los 198 adjudicatarios y que sean ellos los que paguen los problemas generados por las administraciones. Por eso, Pamplona tiene que estar en la solución" han concluido.