Acto de campaña de la coalición UPN-PP - PABLO LASAOSA

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por la coalición UPN-PP, Leticia San Martín, ha afirmado este lunes que "el Partido Socialista de María Chivite aquí en Navarra y de Pedro Sánchez en Madrid nos ha arrebatado el derecho a que nos atiendan a tiempo en el sistema sanitario público".

Así, ha criticado que "los navarros y navarras somos los españoles que más esperamos una cita con el médico de todo el país, solo superados por los canarios". "El acceso al médico de Atención Primaria se ha convertido en una carrera de obstáculos y en muchos casos las colas en el centro de salud a las 8 de la mañana son la única alternativa posible para conseguir cita", ha señalado.

Por ello, la coalición se ha comprometido a "devolver a los ciudadanos el derecho a que les atiendan a tiempo, reforzando las plantillas de profesionales sanitarios, fundamentalmente adaptando la oferta de formación sanitaria especializada a las necesidades presentes y futuras de los navarros y del conjunto de los españoles".

San Martín, que ha realizado estas declaraciones en el Hospital Reina Sofía de Tudela, ha abogado por "formar a más especialistas para afrontar la elevada demanda relacionada con problemas de salud mental que se ha constatado especialmente desde la COVID, ya que Navarra tiene actualmente muchos problemas para cubrir las plazas de psicólogos en Atención Primaria o de Psiquiatras infantiles".

De hecho, ha explicado, "los últimos datos de los que se disponen revelan como en tan solo un año, la espera para una consulta en salud mental infanto-juvenil ha pasado de 27 a 41 días y tan solo el 30% de los que necesitan consulta tienen una cita asignada, cuando hace un año era el 84%".

Además, se ha mostrado partidaria de "agilizar la evaluación de los nuevos medicamentos, acortar los plazos para su financiación pública y crear un Fondo Estatal de Innovación en Enfermedades Raras y Terapias Avanzadas".

A este respecto, ha destacado que, "en España, desde que un fármaco innovador es autorizado por la Unión Europea, se tarda una media de 537 días (un año y medio) en incorporarlo a la financiación pública, cuando en Alemania, por ejemplo, se hace en 158 días (5 meses)".

Desde UPN-PP han defendido también "garantizar la participación de las organizaciones de pacientes en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias, así como reforzar el derecho de los pacientes a ser escuchados y a atender sus reivindicaciones".

Como ejemplo, ha citado las personas celíacas, "que llevan años reclamando ayudas para afrontar el sobrecoste de una alimentación sin gluten". "Por eso nos comprometemos a establecer por ley una deducción fiscal en el IRPF para las personas celíacas", ha avanzado.

Otro de los compromisos que desde la coalición de UPN y PP han anunciado es aprobar una Ley Nacional de Cuidados Paliativos "que garantice a todas las personas -en edad adulta o pediátrica-, vivan donde vivan, el acceso a unos cuidados de calidad, también en su propio domicilio, y que asegure el apoyo y el acompañamiento a sus familias".

San Martín ha remarcado que "los derechos se defienden con palabras, pero se garantizan con hechos", y que, "si se quieren hechos y no solo palabras, la única opción es votar a UPN-PP". "Hay que cambiar, primero en España y luego en Navarra, para garantizar a todos los navarros que vuelvan a ser atendidos a tiempo. Cumpliremos con la ley de garantías de plazos de espera; dotaremos a los hospitales comarcales de recursos suficientes; y devolveremos las urgencias rurales que este gobierno ha cerrado", ha concluido.