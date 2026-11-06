UPN-PP llaman a concentrar el voto para conseguir un "cambio de ciclo político" y "sacar a Sánchez de la Moncloa"

Presentación de los candidatos de la coalición UPN-PP a las elecciones generales del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Popular (PP) han presentado este viernes a los candidatos con los que concurrirán en coalición a las elecciones generales del 29 de noviembre en Navarra. Una coalición que busca "unir fuerzas" para conseguir un "cambio político" en España para "sacar" a Pedro Sánchez de la Moncloa y que, a su vez, sea la "antesala de un cambio de etapa" en Navarra.

En su intervención en este acto, que ha tenido lugar en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, la cabeza de lista al Congreso, la regionalista Leticia San Martín ha explicado que, aunque UPN y PP son "dos partidos diferentes, compartimos una misma misión en España y el objetivo de contribuir desde Navarra al necesario cambio de ciclo político en España" que, ha esperado, "sea antesala de un cambio de etapa en Navarra".

Un cambio que termine, ha dicho, con la "política del enfrentamiento", el "mercadeo constante", un cambio en el que "se exijan explicaciones, se asuman responsabilidades y en el que las instituciones estén para mejorar los servicios públicos y los problemas de la gente". Ha destacado la necesidad de "recuperar la tranquilidad" de "subirnos a un tren" o "andar en la calle sin miedo" y la "confianza en un país que debe luchar contra la pobreza, que no debe asfixiar a las clases medias" y con unos servicios públicos "a la altura de los impuestos que pagamos".

San Martín ha defendido que en esta coalición "la prioridad con Navarra permanece intacta, defendiendo el régimen foral, el convenio económico y la capacidad de decidir sobre las competencias que nos corresponden". Esta unión, ha remarcado, "no significa renunciar a la singularidad de Navarra".

El número dos en la lista, el presidente de la comisión gestora del PPN, Sergio Sayas, ha advertido de que España "vive uno de los momentos más difíciles de su historia reciente" y ha acusado a Pedro Sánchez de la "degradación de lo público y lo institucional". "Se ha cargado la confianza de los españoles" y ha provocado "una demolición de la España institucional, cargándose la separación de poderes, tratando de asumir todo en la figura del presidente". A todo ello ha sumado la "miseria ética y moral" de la "corrupción" y los pactos con "quien lleva terroristas en sus listas".

Sayas ha destacado la "responsabilidad" de ambas fuerzas para ofrecer "una opción fuerte y de unidad, la única posible para sacar a Sánchez de la Moncola", que ha considerado una "emergencia nacional". Por eso, ha dicho a los navarros que "si no quieren ayudar a Sánchez, sólo tienen una alternativa, que es la coalición UPN-PP", "sumar todo el apoyo para que Feijóo llegue a la Moncloa y este país pueda iniciar un futuro de esperanza".

Por su parte, Carmen Alba, concejala del PPN en Pamplona y número tres en la lista al Congreso, ha afirmado que los navarros "se están jugando el futuro de los jóvenes, los cuidados de los mayores, acceder a una vivienda, tener unas infraestructuras en condiciones, acceder a la sanidad" o la "seguridad de nuestras calles". Y ha asegurado que son las elecciones "más importantes de los últimos años porque la degradación institucional que estamos viviendo es enorme".

"UPN SE HA GANADO EL DERECHO A LIDERAR EL CAMBIO EN NAVARRA"

La lista al Senado por Navarra de la coalición la encabeza Javier Esparza, actualmente portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, que ha reivindicado "el derecho que tienen los navarros a cambiar el Gobierno de España, a defender la legitimidad de la alternancia democrática, a decir lo positivo que le va a venir a España con un cambio de Gobierno" y a "volver a creer en la política de verdad".

Asimismo, ha destacado el "derecho a defender Navarra, nuestro régimen foral" y a "levantar el dedo" para decir que la Comunidad foral "tiene necesidades, siempre ha sido solidaria con el resto de España y tiene que recibir la solidaridad del resto de españoles".

Esparza ha defendido que "UPN se ha ganado el derecho a participar de este cambio de Gobierno y a liderar después el cambio de Gobierno en Navarra" y ha lamentado el "daño enorme" a Navarra y a UPN que "hicieron Sánchez, Cerdán y Chivite" al pactar con EH Bildu. "Se nos han negado dos gobiernos después de tener mayoría, se nos ha negado una Alcaldía -la de Pamplona- con acuerdos por la espalda", ha rechazado. "Somos los que hemos sufrido esas decisiones motivadas por los intereses de Cerdán y compañía", ha recalcado. Por todo ello, ha llamado a conseguir en las elecciones generales un "cambio de ciclo".

La número dos al Senado, la 'popular' Maribel García Malo,ha resaltado que "ganar en el Senado es muy importante" porque "supone cerrar el paso a Sánchez y abrir una nueva etapa para Navarra y España". Ha destacado la importancia de "tener una mayoría fuerte" en ambas Cámaras y ser conscientes de que "no podemos desperdiciar ni un solo voto al Senado" y que se convierta en el "balón de oxígeno de Pedro Sánchez".

El tercero en la lista a la Cámara Alta, Miguel Aguirre, alcalde de Fitero (UPN), ha expresado su voluntad de trasladar al Senado "las necesidades, la ilusiones y los retos que tenemos en nuestros pueblos".