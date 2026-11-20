PAMPLONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN ha rechazado el Real Decreto aprobado este viernes por el Consejo de Ministros extraordinario para regular los centros de datos, que a su juicio es "la peor normativa de Europa"

"Se trata de una normativa anti-centros de datos, que se ha hecho de manera unilateral, sin contar con el sector de los centros de datos ni con las Comunidades Autónomas; es además una normativa muy restrictiva, la peor de Europa, y con unas exigencias imposibles de cumplir", ha afirmado en un comunicado el portavoz de UPN en materia de Innovación y Transformación Digital, Ángel Ansa.

Para Ansa, "se ha realizado con mucha prisa, para aprobarla antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, con un informe muy crítico por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y un apercibimiento de la Comisión Europea al Gobierno de Sánchez por no haberle notificado el proyecto".

"Hasta el punto de que se ha activado el Mecanismo Tris para verificar que las normas nacionales no van en contra del mercado interior en varios segmentos, en este caso, el de los servicios digitales", ha añadido.

Desde UPN consideran que "la normativa, en lugar de facilitar la instalación de centros de datos de manera ordenada, la torpedea". "Se están poniendo en riesgo más de 60.000 millones de euros en inversiones proyectadas y casi 500.000 puestos de trabajo directos e indirectos que generarían. Porque no cabe duda de que la industria de los centros de datos es la más importante que vamos a tener en las próximas décadas", han añadido.

Y abogan por establecer un "marco regulatorio para ordenar el despliegue de los centros de datos, de la mano del sector y de las CCAA, debido a su importancia para la digitalización de la economía, la prestación de servicios digitales, el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la competitividad empresarial en base a un aspecto clave: la soberanía digital".

NAVARRA, "EXCLUIDA DE LA INDUTRA DE LOS CENTROS DE DATOS"

Ángel Ansa ha criticado que "en este momento Navarra se encuentra totalmente excluida de la industria de los centros de datos". Navarra "se está quedando aislada, se está quedando atrás y su competitividad seguirá empeorando si no se avanza en el desarrollo de la digitalización y de la Inteligencia Artificial".

"En Navarra, hasta ahora, ninguna empresa ha instalado un solo centro de datos. Por tanto, al aprobarse hoy esta norma tan restrictiva por parte del Gobierno de Sánchez, el panorama será desolador del todo, comprometiendo seriamente tanto la digitalización de nuestra economía como el aprovechamiento de las oportunidades que brinda la IA", ha aseverado.

Desde UPN han exigido al nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del próximo 29 de noviembre que elabore una "nueva regulación, menos restrictiva, con exigencias técnicamente viables, proporcionadas, trabajada con el sector y en colaboración con las CCAA, para conocer la realidad de cada una".