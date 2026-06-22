La UPNA culmina un proyecto que genera de forma renovable y en el campus cerca del 50% de la electricidad que consume

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo; el consejero García; y el catedrático de la UPNA y coordinador del proyecto, Pablo Sanchis - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha inaugurado este lunes la conexión del nuevo sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías a la red eléctrica del campus de Arrosadia.

Dicho sistema completa el proyecto 'UPNA Green Smart & Sustainable Campus', iniciado hace cuatro años, que "ha transformado el citado espacio desde el punto de vista energético y ha contribuido a convertirlo en un campus sostenible, renovable e inteligente", en el que casi el 50% de la energía eléctrica consumida es renovable y se genera en el propio campus.

En la inauguración, han estado presentes Ramón Gonzalo, rector de la UPNA; Juan Luis García, consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra; Alicia Echeverría, delegada del Gobierno en Navarra; y Pablo Sanchis, catedrático de la UPNA y coordinador del proyecto.

Según García, este proyecto "refleja de manera ejemplar la apuesta que realizamos desde el Gobierno de Navarra por una universidad innovadora, comprometida con la sostenibilidad y capaz de liderar las transformaciones que demanda nuestra sociedad". Asimismo, ha subrayado el poder de la innovación "al servicio de los grandes retos de nuestro tiempo". "Este proyecto representa una forma de avanzar hacia un modelo más sostenible, más eficiente y más inteligente", ha añadido.

El nuevo sistema de almacenamiento eléctrico ha sido instalado por la empresa navarra EOSOL. Consta de una batería E/Strem CNT, fabricada por la empresa vasca CEGASA Energía, con seis racks de 365 kWh cada uno y una capacidad total de 2,19 MWh. La instalación incluye también tres inversores de Ingeteam con una potencia nominal de 819 kW. Todo el sistema está integrado en un contenedor de la firma NTV, en cuya instalación eléctrica también ha participado la empresa Alba.

La función principal de estas baterías de litio ferrofosfato es almacenar parte de la electricidad renovable generada en el campus para utilizarla posteriormente. De este modo, la UPNA "puede aprovechar mejor la energía producida por sus instalaciones fotovoltaicas y avanzar hacia una gestión eléctrica más flexible, eficiente y autosuficiente".

UN PROYECTO DE 3,8 MILLONES DE EUROS

El proyecto 'UPNA Green Smart & Sustainable Campus' cuenta con un presupuesto total de 3,8 millones de euros para sus distintas actuaciones.

La mayor parte de esta cantidad, 3,1 millones, procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los fondos Next Generation EU de la Unión Europea y se enmarca en el Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra ha sido el encargado de transferir a la UPNA los fondos procedentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

La actuación se inscribe también en el VI Plan Estratégico de la Universidad Pública de Navarra 2025-2028, que, entre otras medidas, promueve la sostenibilidad.

El proyecto ha permitido dotar al campus de Arrosadia de una infraestructura que combina producción fotovoltaica, almacenamiento eléctrico, puntos de recarga para vehículos eléctricos y sistemas de monitorización y control energético.

La conexión del sistema de baterías supone, por tanto, la culminación de una actuación iniciada con la instalación de placas solares en los edificios y espacios del campus.

CERCA DE 14.000 METROS CUADRADOS DE PLACAS SOLARES

La instalación fotovoltaica del campus cuenta con 3,44 MW de potencia instalada, 7.478 placas solares, una potencia pico de 3,73 MWp y 44 inversores fotovoltaicos.

Esta infraestructura ocupa una superficie cercana a los 14.000 metros cuadrados y se distribuye por los edificios del campus de Arrosadia, las instalaciones deportivas y la Finca de Prácticas y Experimentación Agrícola.

Las placas solares se encuentran en el Aulario, Instalaciones Generales, Cafetería, Comedores, Talleres, Sóforas, Rectorado, Tejos, Pinos, Olivos, Acebos, Madroños, Magnolios, Encinas y el Sario, además de otros espacios universitarios.

La instalación fotovoltaica permite generar anualmente unos 4 GWh. De esa producción, cerca del 75 % se autoconsume en el propio campus, cubriendo casi el 50 % del consumo eléctrico. La energía que no se utiliza en las instalaciones universitarias puede verterse a la red eléctrica.

LA APORTACIÓN DEL SISTEMA DE BATERÍAS

La incorporación de las baterías "permite mejorar este esquema", ya que parte de la electricidad generada en los momentos de mayor producción solar puede almacenarse para su uso posterior.

Este sistema resulta especialmente relevante en instalaciones fotovoltaicas de gran tamaño, en las que la producción de energía no siempre coincide con los momentos de mayor consumo.

El nuevo sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías dispone, además, de capacidad de ampliación hasta 4,18 MWh, "lo que ofrece margen para atender futuras necesidades energéticas de la Universidad".

La solución instalada incluye un contenedor fabricado a medida, electrónica de potencia y conexión en media tensión a la red interna universitaria.

Además de la instalación fotovoltaica y del sistema de almacenamiento, 'UPNA Green Smart & Sustainable Campus' incluye cuarenta cargadores para vehículos eléctricos, distribuidos en distintos puntos del campus, con una potencia total de 896 kW.

En la vertiente tecnológica del proyecto, ha participado personal investigador del Instituto de Smart Cities (ISC) de la UPNA. En concreto, han intervenido el ya citado Pablo Sanchis, junto con Alberto Berrueta Irigoyen, Leyre Catalán Ros, Alfredo Ursúa Rubio y Julio Pascual Miqueleiz.

Asimismo, el proyecto se ha desarrollado en colaboración con el Servicio de Contratación, Patrimonio e Infraestructuras de la institución académica.