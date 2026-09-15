La UPNA da comienzo a la primera edición de su Máster en Dirección de Recursos Humanos con un total de 20 estudiantes

Imagen de la presentación del máster - UPNA

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha dado comienzo a la primera edición de su Máster en Dirección de Recursos Humanos, que arranca con 20 alumnos matriculados.

El comienzo del máster tuvo lugar en un acto celebrado en la sala Ada Byron del campus de Pamplona ante unas 50 personas, entre alumnado de la primera promoción, profesorado del programa y representantes de las instituciones colaboradoras: AEDIPE (Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas), el Colegio de Graduados Sociales y ANEL (Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra).

De los 20 alumnos matriculados, 10 cursarán la modalidad dual, que combina la formación académica con la formación profesional práctica en empresas colaboradoras. El título está dirigido por la profesora del Departamento de Gestión de Empresas Lucía Garcés Galdeano.

El acto contó con la participación del divulgador especializado en recursos humanos Tiago Santos, quien subrayó "la necesidad de situar la gestión de las personas en el centro de las organizaciones".

Bajo el título 'Confesiones de un director de RRHH: 5 cosas que nadie te enseña antes de dirigir personas', Santos compartió con el alumnado las claves que, a su juicio, "marcan la diferencia entre saber de recursos humanos y dirigir recursos humanos: la importancia de entender el negocio para poder influir, la capacidad de tomar decisiones difíciles, la soledad que a menudo acompaña a la función directiva y el valor de construir una buena red profesional, el impacto de la inteligencia artificial en la forma de trabajar y la creciente importancia de saber preguntar, interpretar y decidir, y la idea de que cuanto más tecnológica sea la profesión, más humana tendrá que ser". "No os preparéis para gestionar los Recursos Humanos que existen. Preparaos para dirigir los que todavía tenemos que construir", indicó.

La mesa presidencial del acto de inauguración estuvo formada por el vicerrector de Enseñanzas de la UPNA, Javier Goicoechea; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Beatriz Rodríguez; y la directora del máster y vicedecana de Posgrado de la misma facultad, Lucía Garcés.

Beatriz Rodríguez destacó que, con este nuevo título, "se responde a la necesidad de formar profesionales con las competencias necesarias para la gestión estratégica de personas y organizaciones". Asimismo, subrayó que "su carácter dual -que conecta la formación académica con la experiencia profesional real- convierte a este máster en una oferta única en nuestra comunidad".

Por su parte, Lucía Garcés, directora del máster, destacó que la modalidad dual "permite al alumnado incorporar desde el primer momento la experiencia real en empresas navarras, lo que refuerza su empleabilidad desde el minuto uno del programa".

Con esta primera edición, la UPNA amplía su oferta de posgrado en el ámbito de la gestión de personas, "respondiendo a la creciente demanda de profesionales especializados en recursos humanos".