Valerio defiende la "legitimidad" de su Gobierno y su labor para "consolidar y recuperar derechos"

Publicado 09/02/2019 15:24:42 CET

PAMPLONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido que "hemos llegado a través de un proceso legítimo al gobierno, aunque algunos nos llaman okupas" y ha destacado la labor del Gobierno de España para "consolidar los derechos que tenemos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales" y "recuperar" los que "se perdieron en la anterior etapa del Gobierno de PP".

En una conferencia titulada 'Empleo, pensiones y retos de futuro', que la ministra ha ofrecido este sábado en el Hotel NH Iruña Park, Valerio ha reconocido que, desde que asumió el cargo, "han sido ocho meses muy intensos donde no ha habido lugar para el aburrimiento".

Ha defendido que "hemos llegado a través de un proceso legítimo al gobierno, aunque algunos nos llaman okupas", y ha subrayado que "a quien no le guste la posibilidad de la moción de censura debería plantear una enmienda para plantear la eliminación del artículo de la Constitución" que lo contempla.

Magdalena Valerio ha destacado que "llegamos con una moción de censura" y "un proyecto que llevar a cabo y lo estamos haciendo. Así, ha indicado que con 84 diputados "estamos sacando adelante leyes y reales decretos leyes que son muy buenos para la ciudadanía de este país" y para "consolidar los derechos que tenemos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales". Ha indicado, también, que "estamos apostando por recuperar derechos que se perdieron en la anterior etapa de Gobierno del PP".

En este sentido, ha recalcado que 24 de los 25 reales decretos leyes que han pasado por el Congreso de los Diputados "ya han sido convalidados" y "algunos casi por unanimidad", por lo que ha considerado que "tan descabellados no será su contenido". Asimismo, ha indicado que "sólo han llevado uno al Tribunal Constitucional", el decreto de RTVE, y "solo el de los alquileres no hemos conseguido la convalidación" porque "Podemos pensó que había que ir más allá".

Algo que demuestra, en su opinión, que "estamos pudiendo gobernar". Además, ha afirmado que "conscientes de que como mucho nos quedaban dos años de legislatura nos hemos planteado como poco ir el doble de rápido".

En materia de empleo y Seguridad Social, al ministra ha destacado que se ha recuperado "la metodología de trabajo" a través de la mesa de diálogo social donde establecimos cinco mesas de trabajo". Ha destacado, además, que se han "intensificado las relaciones con las comunidades autónomas a través de las conferencias sectoriales", como las de Empleo y Migraciones; esta última, ha remarcado, "que llevaba sin reunirse tres años".

Igualmente, ha señalado que el Consejo General de Formación "llevaba sin reunirse desde el año 2010". "Como si no tuviésemos problemas con la formación de las personas desempleadas y con las personas que hay que recualificar profesionalmente para que no se vean excluidas del mercado de trabajo", ha expresado.

Asimismo, ha resaltado que "estamos yendo a todos los órganos europeos y conferencias iberoamericanas" para que "la voz de España se oiga en cualquier organización internacional". "Nos pueden seguir criticando lo que viajamos, nos da igual, lo que no puede ocurrir es que en el tema de Cataluña el embajador en el mundo haya sido Puigdemont y nadie haya contrarrestado esta situación", ha subrayado.

Entre otras cuestiones, la ministra ha destacado otras medidas como el Plan de choque de empleo joven con el objetivo de "bajar en 10 puntos la tasa de desempleo en jóvenes" o el Plan para desempleados de larga duración centrado especialmente en los parados de más de 45 años "que se han visto excluidos del mercado de trabajo". "No podemos dejar en la cuneta a gente que tienen mucho que aportar y que necesitan una recualificación", ha incidido.

También el Plan Director por un Trabajo Digno con el que, ha destacado, "el 70% de contratos que había indicios de fraude se habían convertidos en indefinidos" y con el que se han producido "más conversiones de contratos temporales en indefinidos que otros años". Para ello, ha apostado por reforzar el servicio de inspección que se va a incrementar con más de 1.800 personas.

Magdalena Valerio se ha referido también a la reforma laboral del PP para afirmar que para "derogar los aspectos más negativos" de esta reforma "tenemos que intentar un acuerdo en el cual estén de acuerdo los partidos más a la izquierda del PSOE, como es Podemos, y los de la derecha nacionalista, el PNV y el PdCat". "Hay que elegir entre el 100% y el 0%", ha indicado.

"EL GOBIERNO DE NAVARRA SE HA INSTALADO EN EL CONFORMISMO"

En el acto también ha intervenido la secretaria general del PSN y candidata a la Presidencia del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral "se ha instalado en el conformismo" con los datos de empleo de la Encuesta de Población Activa, que indicaban un aumento de 1.800 desempleados en Navarra. Una "situación errónea", ha afirmado la socialistas que ha acusado al Gobierno de "dejarse llevar por los vientos de cola de bonanza económica que no hemos sabido aprovechar para dar ese salto cualitativo en innovación e infraestructuras".

Chivite ha criticado que "llevamos toda la legislatura pidiendo al Gobierno de Navarra un Plan de Empleo que no tenemos" y ha reprochado que "el marco del Consejo de Diálogo Social no se ha reunido y la presidenta nunca ha acudido". Igualmente, ha acusado al Ejecutivo de "desmantelar todos los programas del Servicio Navarro de Empleo" por sus "simpatías con los sindicatos nacionalistas" sin "tener una opción B". "Han quitado lo que había, que era mejorable, pero no han puesto nada encima de la mesa", ha añadido.

Así, ha afirmado que "si volvemos al Gobierno" el PSN hará "un Plan de Empleo dentro del Consejo de Diálogo Social de la mano de todos los agentes sociales que quieran participar", que sea "audaz y que aborde los retos que tenemos en el futuro".

Ha destacado que hay "muchos retos que afrontar, muchas medidas legislativas que hay que sacar adelante", por lo que ha apelado a la "responsabilidad de los que quieran una Navarra y una España de progreso". "Para los socialistas esto es defender España, subir el salario profesional y no levantar banderas", ha remarcado.

María Chivite ha criticado que, a lo largo de la legislatura, el Ejecutivo foral "ha presentado muchos planes pero a la hora de la verdad pocas acciones". Ha lamentado que el impulso de la I+D+i ha sido un "oportunidad perdida en estos años de bonanza económica" y ha criticado que las reformas fiscales "han ido de espaldas de los trabajadores". En este sentido, ha abogado por "hacer un esfuerzo corresponsable y equitativo".