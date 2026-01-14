Valtierra acoge este domingo la Jornada de la Infancia Misionera

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia de Santa María de Valtierra acogerá este domingo a las 12 horas la eucaristía de la Jornada de la Infancia Misionera, una celebración dirigida principalmente a los niños, pero en la que se hace también un llamamiento a los adultos para que apoyen el trabajo de los misioneros con su oración y sus donativos. Previamente, a las once de la mañana, se celebrará un acto de animación misionera.

La eucaristía será presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, que estará acompañado por el delegado de misiones de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, Óscar Azcona, y por el párroco de la Iglesia de Santa María de Valtierra, José Miguel Arellano.

La organización de esta jornada, cuyo lema es 'Tu vida, una misión', corre a cargo de Obras Misionales Pontificias, que a lo largo de todo este mes va a poner en marcha diversas actividades de animación misionera en parroquias y colegios de Navarra.

De hecho, el martes ya se celebró una de estas jornadas en la iglesia de San Fermín de Pamplona, en la Milagrosa, que se repetirá a las cinco y media de este miércoles.

Además, se puede colaborar mediante la colecta de este fin de semana en las iglesias de toda Navarra, que se destinará íntegramente a la infancia misionera, y también a través de la página web de Obras Misionales Pontificias España (www.infanciamisionera.es) o mediante Bizum, en el número 00685.

La Iglesia navarra ha animado a todos los fieles a que colaboren con esta iniciativa, que "resulta imprescindible para sostener el trabajo y el esfuerzo de los miles de misioneros repartidos a lo largo y ancho de los cinco continentes", ha destacado el Arzobispado de Pamplona en una nota.

Infancia Misionera es una red internacional de niños que se forman en la misión y comparten sus aportaciones para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. De este modo, los misioneros cuentan con la ayuda necesaria para que más de cuatro millones de niños que viven en territorios de misión puedan acceder a la educación, a la salud y a la evangelización.

En 2025, la cantidad recaudada en todo el mundo en la Jornada de la Infancia Misionera ascendió a 13,8 millones de euros y los países que más aportaron fueron, por este orden, España, Alemania y Australia. En concreto, España aportó 2,45 millones de euros, que sirvieron para apoyar 473 proyectos en los cuales fueron atendidos más de 700.000 niños en 36 países, entre los cuales se incluyen Angola, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Gambia, Mali, Chad, Bangladesh, India, Indonesia, Líbano, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, Uzbekistán, Albania y Moldavia.