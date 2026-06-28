Varias personas heridas al perder el control un camión de la basura en la plaza Navarrería de Pamplona

Un camión de la basura atropella a varias personas al perder el control en la plaza Navarrería de Pamplona. - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este domingo por la tarde al ser atropelladas por un camión de la basura que ha perdido el control en la plaza de Navarrería, en Pamplona. Algunas han quedado atrapadas debajo del vehículo y han tenido que ser rescatadas por los bomberos.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal de Pamplona, que se encargan de la investigación, el suceso se trata de un accidente y hay varias personas heridas aunque de momento se desconoce el número.

Efectivos del servicio de bomberos de Navarra trabajan en estos momentos para tratar de rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas bajo el vehículo. También se ha movilizado una ambulancia para la atención y traslado de los heridos.

Agentes de la Policía Foral están colaborando en la zona para cortar las calles adyacentes para facilitar el acceso de los diferentes recursos.