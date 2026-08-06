Un vehículo con cuatro ocupantes se sale de la vía y vuelca en Tudela

Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 50 años, uno de los cuatro ocupantes de un vehículo, ha resultado herido este jueves tras sufrir una salida de vía y volcar, quedando el coche bocabajo, a la altura del punto kilométrico 10,6 de la NA-134, en el término municipal de Tudela.

El aviso del accidente se ha recibido a las 16.07 horas y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Foral.

Los cuatro ocupantes del vehículo accidentado han conseguido salir por sus propios medios. Posteriormente ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a un varón de 50 años con un traumatismo en brazo de pronóstico reservado.