El viento, principal dificultad en las tareas de extinción del incendio de Ezcabarte, que seguirán esta noche

Un helicóptero trata de apagar un fuego, a 25 de junio de 2026, en Ezcabarte, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El viento está siendo la principal dificultad para la extinción del incendio declarado este jueves por la tarde en Ezcabarte, puesto que ha contribuido a que la propagación del fuego haya sido muy rápida.

Efectivos de bomberos continuarán trabajando en la zona durante toda la noche. Están previstos relevos a las 23 y a las 6 horas. Cruz Roja se hace cargo del avituallamiento de los miembros del dispositivo de extinción, según ha informado el 112 Sos Navarra.

Siguen trabajando en la zona efectivos de los parques de Cordovilla, Trinitarios, Estella, Sangüesa y Tudela, que han contado hasta las 21 horas con el apoyo de tres helicópteros de extinción.

Asimismo, están trabajando en la zona Guardas Forestales de Medio Ambiente, técnicos de Protección Civil y Medio Ambiente, un Buldócer, y tractoristas de la zona

Se ha establecido el PMA (Puesto de Mando Avanzado) en Unzu.

A las 18.45 horas se ha activado la situación operativa 2 del Plan Especial ante el riesgo de Incendios Forestales INFONA de la Comunidad Foral de Navarra. Dicho nivel permite solicitar medios del Estado.

A lo largo de la tarde se han desalojado de manera preventiva las localidades de Navaz, Usi y Anoz. Por el momento, todas las personas desalojadas se han realojado con amigos y /o familiares.

A las 20.15 se ha convocado en Sos Navarra al Comité Asesor de Emergencias (CAE) para hacer un seguimiento de la situación.

A lo largo de la tarde se han producido otros incendios, muchos de ellos provocados por la caída de rayos, en Liédena, Murillo el Cuende, Etxalar, Lumbier y Larrayoz. Estos incendios ya están controlados con la colaboración de los agricultores de la zona.

EL CAE se volverá a reunir mañana a las 8 horas en Sos Navarra para realizar un seguimiento de la situación.