El VIII Encuentro Audiovisual 'Imágenes con Memoria' se celebrará del 23 al 27 de marzo en Pamplona y Tudela

Cartel del ciclo. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Memoria, ha organizado el VIII Encuentro Audiovisual Imágenes con Memoria, del 23 al 27 de marzo. Entre los documentales que se podrán ver en esta edición destaca la proyección de RTVE, 'A flor de tierra' de Ángela Gallardo, el próximo martes 24, que recoge el proceso de las exhumaciones tempranas que se iniciaron en Marcilla en 1978 y que permitió la localización de numerosas fosas y la recuperación de decenas de cuerpos.

Al igual que en la edición de 2025, la propuesta audiovisual se podrá disfrutar, además de en su sede tradicional en los cines Golem Baiona, en el Cine Moncayo de Tudela, donde se proyectarán dos películas los días 24 y 25. En Pamplona, las invitaciones pueden recogerse en la taquilla de los cines Golem Baiona desde el pasado sábado 14 de marzo. En ambas sedes la entrada es libre hasta completar el aforo.

Esta será la quinta ocasión en la que, quienes asistan a las proyecciones en Golem Baiona, dispondrán de papeletas de votación para elegir el trabajo que consideren merecedor del Premio del Público. En la pasada edición de 2025, este premio correspondió a Rober Astorgano por su película 'Las mujeres de negro', recuerda en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Los trece títulos de la presente edición recorren historias que van desde España hasta África o América, y desvelan temáticas como "la visibilización de asesinatos producidos durante los primeros días del golpe de 1936, la resiliencia de un grupo de mujeres de barrio peleando por sus condiciones de vida o las penalidades de los exiliados en Orán".

"Miradas intimistas, epopeyas históricas, estilos y narrativas muy diferentes adentran al público en terrenos heterogéneos que van de la importancia de la música al horror de los abusos sexuales en el seno de la iglesia católica. En todos los casos lo que se reivindica es la libertad, la igualdad y la democracia bajo el común denominador de un encuentro que cada vez resulta más pertinente y reparador", destacan desde el Ejecutivo foral.

La programación comenzará el lunes día 23 de marzo a las 17.00 horas con la entrega del premio del público de la pasada edición. A continuación, se proyectará 'La muralla de los prisioneros' de José Luis Tirado, un documental que, a través de testimonios de prisioneros y vecinos testigos, reconstruye un episodio de la represión franquista no demasiado conocido: el Plan de Fortificación de la Frontera Sur para atacar la base británica de Gibraltar y controlar el tráfico del Estrecho, construido por prisioneros republicanos en condiciones de esclavitud. También habrá oportunidad de ver esta película el martes 24 en el cine Moncayo de Tudela.

A las 19.30 horas, se proyectará en Pamplona 'Suerte de pinos' de Lorena Muñoz, una historia "íntima y personal centrada en un feminicidio que marcó el destino de su familia". La historia transcurre en la localidad de Salduero, donde mataron a la bisabuela y a la tía abuela de Lorena, "un crimen perpetrado a la vista de todos y que nadie volvió a recordar hasta ahora".

El martes 24, se inicia la jornada con 'Buscando a Pedro Baigorri', documental dirigido por Unai Aranzadi, que reconstruye la figura de este navarro que en 1959 se exilió en Francia para eludir el servicio militar y comenzó su etapa guerrillera primero en el Frente de Liberación Nacional argelino y más tarde en la guerrilla colombiana, donde murió asesinado. A las 19.30 horas se proyectará la ya mencionada 'A flor de tierra', de Ángela Gallardo, y la programación de ese día concluirá con 'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto, que entrelaza dos viajes por España: el primero en 1961, cuando un colectivo turinés recorrió el norte para grabar y difundir canciones populares de resistencia, cuando el régimen franquista intentó desacreditarlos con un panfleto satírico titulado 'La marsellesa de los borrachos'. El segundo viaje en 2022, bajo la dirección de Pablo Gil Rituerto, reconstruye aquella experiencia a través de la memoria oral.

El miércoles 25, en la sesión de las 17.00 horas, podrá verse 'L' escaezu de les piedres (El olvido de las piedras)', de Omar Tuero, que examina la dureza, los abusos y la represión específica de género sufrida por las mujeres en el campo de concentración asturiano de Figueras-Arnao, el único destinado exclusivamente a mujeres y niños. En la sesión de la 19.30 horas se proyectará 'Ellas en la ciudad', de Reyes Gallego, protagonizada por la generación de mujeres que pobló los barrios de la periferia sevillana construidos en los años 70.

Para finalizar la jornada, a las 21.30 horas, se podrá ver 'Dolores Ibarruri. Pasionaria', de Amparo Climent; "una visión profunda y humanizada de esta mujer, la primera que dirigió un partido político en España y que ha sido reconocida como una de las figuras políticas más icónicas del siglo XX".

'Las armas no borrarán tu sonrisa', de Adolfo Dufour, dará inicio a la programación del jueves 26, a las 17.00 horas: un testimonio dramatizado sobre los asesinatos de la 'semana negra' de Madrid de 1977, recogido a partir de la denuncia por parte de sus familiares de la muerte de Arturo Ruiz García a manos de un comando ultraderechista. A las 19.30 horas, se proyectará 'Exp. 95/36. Columna minera. Hasta la eternidad', de Jesús Garrido, un documental que reconstruye un episodio que tuvo lugar el 18 de julio de 1936 en Sevilla, a donde llegó una columna de mineros para defender al gobierno legítimo de la República y que fue masacrada por una dotación de la Guardia Civil. Este será el segundo de los trabajos que podrá verse en el cine Moncayo de Tudela el miércoles 25. A las 21.30 será el turno de 'El silencio heredado' de Lucía Dapena, que intenta que su abuela Edilia "dé luz sobre el pasado familiar mordido por el horror de la guerra civil, ante lo que Lucía sólo encuentra evasivas y silencios inquietantes".

La jornada de clausura comenzará a las 17.00 horas del 27 de marzo, viernes, con 'Contraluz', dirigido por Marcelo Peres y Nicola Tagliabue, que recoge la memoria del exilio en el norte de África poniendo el foco en los refugiados que llegaron al puerto argelino de Orán tras la guerra civil. A las 19.30 horas se proyectará 'Hermana Leonor', de Diego Paqué. La escritora y periodista Leonor Paqué, tras sobrevivir a los abusos que sufrió en su infancia por parte de un sacerdote, dedicó tres años a recorrer España junto a su hermano Diego y reunirse con víctimas como ella con la intención de dar voz a una realidad silenciada: la pederastia clerical.

'A FLOR DE TIERRA'

El martes 24 de marzo, las 19.30 horas se proyectará el documental 'A flor de tierra', de Ángela Gallardo. En Marcilla, dos años después de acabar la dictadura, un grupo de personas comienza la búsqueda y recogida de restos de sus familiares, asesinados durante la guerra civil. Los trabajos se hacían por la noche y se desenterraban cuerpos enterrados muy cerca de la superficie, a flor de tierra. La noticia saltó a la prensa: 'Marcilla: Homenaje a 38 personas fusiladas durante la guerra'. Josefina Campos, de Peralta, promovió búsquedas similares en su pueblo y aquello se extendió a otras localidades de la Ribera. Utilizaron métodos rudimentarios y herramientas del campo, muy lejos todavía de las identificaciones a través del ADN. Aquel movimiento duró hasta principios de los años 80 y permitió la localización de numerosas fosas y la recuperación de decenas de cuerpos.

En la presentación del documental y posterior coloquio estarán presentes, además de la vicepresidenta del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; la directora del documental, Ángela Gallardo; los periodistas Ana Martín Plaza y Miguel Charte; y varias de las personas protagonistas de las exhumaciones tempranas.