Viscofan obtiene un resultado neto de 159,9 millones en 2025, un 1,8% más que el año anterior

PAMPLONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Viscofan logró cifras récord en el importe neto de la cifra de negocios, en EBITDA y en beneficio neto durante el año 2025. En concreto, la compañía obtuvo un resultado neto de 159,9 millones de euros, un 1,8% superior al año anterior.

Además, la cifra de negocios alcanzó los 1.252 millones de euros, con un incremento del 4% frente al año anterior y del 6,1% en términos comparables, impulsado por el "histórico crecimiento" de los volúmenes, según ha explicado la compañía en una nota.

El EBITDA fue de 290 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 1,6% frente a 2024 y del 6,2% en términos comparables. El margen EBITDA reportado de 2025 es del 23,2% (-0,5 comparado con 2024), impactado por la variación de las divisas y por la inflación de las pieles de colágeno en Europa. En términos comparables el margen EBITDA de 2025 se mantiene estable en el 23,7% frente al año anterior.

Además, la deuda bancaria neta a diciembre de 2025 se sitúa en 206,1 millones de euros, superior a los 146,9 millones de diciembre de 2024, debido al aumento en la remuneración al accionista y la recompra de acciones.

El Consejo de Viscofan ha propuesto para su aprobación por la Junta de Accionistas una remuneración estimada al accionista con cargo a los resultados de 2025 de 3,25 euros por acción, de los cuales 2,25 tienen carácter ordinario y 1 carácter extraordinario.

El consejero delegado del Grupo Viscofan, José Antonio Canales, ha destacado que "hemos concluido el plan estratégico Beyond'25 consolidando un nuevo propósito como compañía, que nos ha permitido reforzar nuestro liderazgo tradicional en envolturas y explorar nuevos negocios como futuras vías de crecimiento". "De hecho, hemos completado el ejercicio 2025 con máximos históricos en las principales magnitudes financieras incluso en un contexto adverso de divisas y materias primas", ha señalado.

Canales ha resaltado "el compromiso de las 5.900 personas en Viscofan y la solidez de nuestro modelo de negocio como pilares para alcanzar estos máximos históricos de resultados financieros y de remuneración al accionista". "Una posición destacada desde la que lanzamos la estrategia Beat'30, un plan ilusionante y apasionante con el que esperamos alcanzar ritmos históricos de crecimiento, rentabilidad y creación de valor sostenible", ha señalado.