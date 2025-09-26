Visita de Leonor a Navarra: conversaciones y fotos con ciudadanos, y paseo por Viana, que da nombre a uno de sus títulos

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la princesa de Asturias y Viana, Leonor, visitan la Casa Consistorial de Viana, a 26 de septiembre de 2025, en Viana, Navarra (España). Se trata de la primera visita oficial de Leonor a la Comunidad Foral y tiene el objetiv - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor ha iniciado este viernes su primera visita a Navarra, que se prolongará hasta el sábado y que realiza acompañada de los Reyes Felipe y Letizia. En sus paradas en Pamplona y Viana, que ha realizado esta mañana, ha saludado a numerosos vecinos, se ha fotografiado con ellos e incluso ha firmado autógrafos a quienes se lo han pedido.

Cabe recordar además que la localidad de Viana da título a uno de los título de Leonor, Princesa de Viana, de Asturias y de Girona. Ha sido precisamente en Viana donde la visita real ha generado mayor expectación, ya que numerosos ciudadanos de todas las edades se han echado a la calle para ver a los Reyes y a la Princesa, que han saludado a muchos de los vecinos y han dedicado varios minutos a departir con ellos.

La visita continúa esta tarde en el Monasterio de Leyre y el sábado en el Palacio Real de Olite y en la localidad de Tudela, capital de la Ribera de Navarra.

El viaje de Leonor ha comenzado en el Palacio de Navarra, donde, acompañada por los Reyes, ha sido recibida por la presidenta del Gobierno foral, María Chivite; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, y la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría.

También han acudido a la visita al Palacio de Navarra otros miembros del Gobierno de Navarra y representantes de UPN, PSN, Partido Popular y Vox. No lo han hecho, sin embargo, la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo (Geroa Bai), ni la vicepresidenta tercera, Begoña Alfaro (Contigo-Zurekin), ni los consejeros Mikel Irujo y José Mari Aierdi, ambos de Geroa Bai. Sí ha asistido en cambio el consejero de Salud, Fernando Domíguez, también de Geroa Bai. Cabe recordar, además, que el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, es parlamentario de Geroa Bai y presidente del PNV de Navarra. No han asistido al acto parlamentarios de EH Bildu ni de Contigo-Zurekin.

Antes de acceder al Palacio de Navarra, la Princesa Leonor y los Reyes Felipe y Letizia han saludado a las decenas de ciudadanos que aguardaban en las inmediaciones y que han repetido gritos como 'Viva el Rey', 'Viva la Princesa de Viana' o 'Leonor, guapa'.

Muchos de los vecinos han aprovechado para hacerse 'selfies' con los Reyes y la Princesa. Leonor incluso ha firmado autógrafos.

Además, los tres se han detenido unos minutos y han conversado con algunos de los ciudadanos que les aplaudían detrás de las vallas colocadas a ambos lados de la entrada del Palacio por la parte que da al Paseo Sarasate, frente al Monumento a los Fueros.

El título de Principado de Viana está centrando parte de la visita real. Así, en el interior del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, el jefe del Archivo Real y General de Navarra, Felix Segura, ha ofrecido a los Reyes y a la Princesa unas explicaciones sobre el documento original de la creación del Principado de Viana por el Rey Carlos III El Noble para su nieto Carlos de Trastámara.

La Princesa Leonor ha firmado en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, donde ha dejado constancia de su "gran respeto y estima" por el título de Princesa de Viana y ha agradecido "de corazón" el "cariño con el que me habéis recibido en mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra".

"Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", ha escrito.

Tras la visita al Palacio de Navarra, la Princesa Leonor y los Reyes Felipe y Letizia se han desplazado a la localidad de Viana, donde se han encontrado a numerosos ciudadanos, más que en Pamplona, aguardando su llegada. De hecho, mientras saludaban a los vecinos, Felipe VI y Letizia se han llegado a subir a unos escalones que los separaban de los ciudadanos para poder saludar a las personas que se encontraban en las filas traseras.

A continuación han accedido al Ayuntamiento de Viana y se han asomado al balcón, momento en el que han sido ovacionados por los vecinos que se encontraban en la calle.

Posteriormente, los Reyes Felipe y Letizia y la Princesa Leonor se han dirigido hacia la Iglesia de San Pedro, que fue el primer templo que se levantó en el siglo XIII, en la por entonces villa. En su interior han visitado la exposición con motivo del VI Centenario de la creación del Título Príncipe de Viana, con explicaciones a cargo de Pilar Martínez de Olcoz, técnica de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Viana.

La muestra '600 años del Principado de Viana' es un recorrido histórico en el que, a través de seis paneles, se profundiza en el conocimiento sobre el Reino de Navarra, en la figura de Carlos III de Navarra y del Príncipe de Viana, en la importancia del título para los herederos o en los motivos que llevaron a Viana a ser elegida como cabeza del Principado.