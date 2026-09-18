Volkswagen Navarra comienza la producción del Id. Cross con una planta "preparada para el futuro"

I-D: André Kleb, Chief Production Officer de Volkswagen en la Península Ibérica; Michael Hobusch, presidente de VW Navarra, Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen; María Chivite, presidenta de Navarra, y Alfredo Morales, presidente del comite. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Navarra ha celebrado este viernes un acto de inicio de producción del ID. Cross, el nuevo modelo eléctrico que comienza a fabricar en la planta de Landaben, además del también eléctrico Skoda Epiq. Ambos eléctricos se producen con dos modelos de combustión, el T-Cross y el Taigo.

En el acto de inicio de producción, el presidente de Volkswagen Navarra, Michael Hobusch, ha afirmado que "la capacidad de adaptación se ha convertido en una de las principales fortalezas" de la planta de Landaben. "Volkswagen Navarra está preparada para el futuro, este éxito es el resultado de un esfuerzo compartido por todos", ha resaltado.

Hobusch ha asegurado que "este acto representa algo más que el inicio de producción de un nuevo modelo, celebramos la culminación de una transformación que nos ha permitido adaptarnos a una nueva realidad industrial y prepararnos para el futuro".

El presidente de Volkswagen Navarra ha afirmado que la transformación de la planta "refuerza nuestra competitividad, contribuye a asegurar el empleo y consolida a Navarra como una referencia en la industria de la automoción".

Al acto han asistido Thomas Schäfer, CEO de la marca Volkswagen; André Kleb, Chief Production Officer de Volkswagen en la Península Ibérica; la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite; la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, entre otros.

Thomas Schäfer ha afirmado que el inicio de producción del ID. Cross supone "mucho más" que la fabricación de un nuevo coche. "Hace 60 años el primer vehículo salió de esta fábrica, y desde entonces han salido más de 10 millones. Desde hoy la planta abre nuevo capítulo a la era eléctrica. Es una historia increíble de transformación. Algunas pocas fábricas se reinventan una vez, pero esta lo ha hecho una y otra vez a lo largo de 60 años", ha resaltado.

"UN PASO MUY POTENTE" PARA LA MARCA

El CEO de la marca Volkswagen ha subrayado que el ID. Cross representa "un paso muy potente para nuestra marca, para nuestros clientes en toda Europa, que esperan de nosotros unos coches modernos, atractivos, fiables y asequibles".

Schäfer ha destacado que la planta de Navarra "se ha preparado para la produción eléctrica", lo que representa "un paso histórico para la empresa y para la industria de la región".

Por ello, ha dado las gracias al presidente de Volkswagen Navarra y a sus equipos, que "han dedicado cientos de horas de formación" para la fabricación eléctrica. También ha tenido palabras de agradecimiento para la presidenta del Gobierno de Navarra y para el propio Ejecutivo por el apoyo en este proyecto industrial. "Es un día que todos recordaremos, el día del inicio de la producción del ID. Cross en Navarra", ha señalado.

En la misma línea, André Kleb, Chief Production Officer de Volkswagen en la Península Ibérica, ha indicado que el inicio de la producción del ID. Cross representa "un nuevo hito industrial para Volkswagen Navarra, para el grupo y para la región de la Península Ibérica", región que integra dos plantas en España (Landaben y Martorell) y una en Portugal.

Kleb ha afirmado que el "éxito" de Volkswagen Navarra se apoya en que los cuatro modelos que fabrica la planta modelos comparten una plataforma, "lo que reduce la complejidad y los costes, y al mismo tiempo mantenemos diseños claramente diferenciados entre los modelos". "Por otro lado, hemos contado con un equipo muy ágil y comprometido, porque en un proyecto de tal tamaño no solo cuenta la inversión sino la gente involucrada", ha indicado.

André Kleb ha subrayado que la región de Península Ibérica avanza para convertirse en una región "altamente competitiva y flexible" y ha vaticinado que "muy pronto superaremos un millón de vehículos producidos" en la Península Ibérica.

También ha intervenido en el acto el presidente del comité de empresa, Alfredo Morales, quien ha reivindicado la labor de la plantilla, que "durante este tiempo ha hecho posible llegar hasta aquí". "Volkswagen Navarra ha dejado de ser lo que a veces se titulaba como la fábrica de la confrontación. Hoy somos una fábrica donde nos entendemos, donde nos respetamos, donde hablamos, negociamos, y finalmente siempre acordamos. Somos capaces de tener una mesa de trabajo donde viene un problema y sale una solución. Y por eso hemos llegado hasta aquí", ha subrayado.

Morales ha incidido en que "hacer un coche cada 56 segundos no es fácil, de hecho es muy difícil, y es más difícil hacerlo con la productividad y la calidad requerida, por eso confían en nosotros, no por el qué, sino por el cómo lo hacemos". "El respeto es lo que guía nuestro trabajo cada día, pese a la adversidad, que aquí hay mucha, pero la superamos, y la contraatacamos, con la empatía, con el respeto, con el diálogo, y acabando con la palabra acuerdo, que es nuestra guía principal", ha destacado Morales.

"DÍA HISTÓRICO PARA VOLKSWAGEN NAVARRA"

Por último, María Chivite ha afirmado que "hoy es un día histórico para Volkswagen Navarra". "El lanzamiento de este nuevo coche supone un triunfo para Navarra, para la industria, para sus trabajadores, para las instituciones. Supone el triunfo de un modelo, del diálogo social, de la colaboración público privada", ha indicado, subrayando que los cuatro modelos que se fabrican en Landaben "son palancas para la prosperidad de Navarra, son productos que colocan a Landaben como una planta de referencia en el grupo".

Chivite ha indicado que la transición al vehículo eléctrico refleja "una manera de hacer que ha permitido una adaptación récord en estos años, también del parque de proveedores, todo bajo la máxima calidad, porque no exportamos solo coches, exportamos un modelo de desarrollo, una manera de hacer las cosas, un prosperidad compartida".