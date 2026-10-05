Vox dice que "no nos fiamos del Partido Socialista" ni "de lo que pueda hacer hasta las elecciones"

El parlamentario de Vox, Emilio Jiménez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha manifestado este lunes, ante el anuncio de Pedro Sánchez de adelantar elecciones al 29 de noviembre, que "no nos fiamos del Partido Socialista, para nada", ni de lo que "pueda hacer hasta las elecciones".

"Es más, le tenemos -entre comillas- casi miedo al sociópata, porque este hombre no está en condiciones; ha visto una ventana de luz con el tema de la vivienda, pero no sé cuántos procesos tiene abiertos, entre ellos el de la propia mujer", ha indicado.

Ha señalado Jiménez que Vox "está subiendo", por lo que se ha mostrado "muy optimista". "La población está reaccionando, Vox es el elefante verde y venimos a ser incómodos, que es lo que nos reclaman los ciudadanos", ha afirmado, para señalar que en Navarra se presentarán listas para las elecciones, "intentaremos que vayan los mejores".