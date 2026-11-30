Archivo - María del Perpetuo Socorro Sada, cabeza de lista de Vox por Navarra al Congreso de los Diputados. - VOX - Archivo

PAMPLONA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Vox al Congreso por Navarra, Socorro Sada, ha valorado el resultado de las elecciones generales este domingo y ha destacado que "hemos cumplido la misión que teníamos, que era echar al Gobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno corrupto y mentiroso".

Sada, que ha seguido la noche electoral en la sede de Vox en Pamplona, ha destacado que este previsible cambio en el Gobierno de España -con la suma de mayoría absoluta de PP y Vox- es "gracias a la subida" de su partido, "a los 4,5 millones que nos han votado". "Somos el partido que más ha subido y ha sido fundamental para que la derecha pueda mandar en este país", ha indicado.

La candidata ha afirmado que "Vox es un partido muy importante, es un partido joven, pero nuestra función es seguir gobernando y aumentar nuestros votos". "Estoy feliz, estamos todos felices, esto es para celebrarlo", ha indicado.

Sada, que no ha obtenido el escaño en Navarra, ha valorado sin embargo que los resultados "son muy positivos" para su partido en la Comunidad foral, con un aumento de voto "muy importante". Su formación ha obtenido cerca de 32.000 votos, un 8,07%, frente a las 19.491 papeletas que obtuvo hace tres años, que entonces representaron un 5,70%.