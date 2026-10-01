Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida, candidatos del Parlamento foral a magistrados del Tribunal Constitucional

Yolanda Valdeolivas y Francisco José Bastida - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Navarra ha elegido este jueves a Yolanda Valdeolivas García y Francisco José Bastida Freijedo como candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.

Las candidaturas propuestas por PSN y Contigo-Zurekin, respectivamente, competirán con las designadas por el resto de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas para cubrir los cuatro puestos pendientes de renovación.

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 184.7.a) del Reglamento del Senado, cada Asamblea Legislativa puede presentar hasta dos candidatos.

Yolanda Valdeolivas García y Francisco José Bastida Freijedo han obtenido 14 votos, que se corresponden con los de sus promotores, PSN y Contigo-Zurekin. Se han registrado 35 votos en blanco y 1 nulo.

La elección se ha llevado a cabo mediante votación secreta, pudiéndose incluir en cada papeleta tantos nombres como puestos a cubrir. Tal y como requerían las normas, han resultado elegidos los candidatos que han conseguido mayor número de votos.

Yolanda Valdeolivas García es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Universidad Autónoma de Madrid) y, entre otros cargos, ha sido secretaria de Estado de Empleo entre mayo de 2018 y enero de 2020.

Francisco José Bastida Freijedo es catedrático de Derecho Constitucional (Universidad de Oviedo) y ha sido co-redactor del Estatuto de Autonomía de Asturias, director del Observatorio Autonómico Asturiano y miembro de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Principado de Asturias.