Zapatero dice que Navarra y España viven "el mejor momento de su historia" con los gobiernos de Chivite y Sánchez

Chivite asegura que "Navarra no cabe en un gobierno de la derecha y la ultraderecha"



PAMPLONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes en un acto electoral del PSN en Pamplona que "Navarra vive el mejor momento de su historia con María Chivite y España vive el mejor momento de su historia con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Zapatero ha participado en un acto en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, acompañado por la presidenta del Gobierno foral en funciones y secretaria general del PSN, María Chivite; el secretario de Organización del PSOE y cabeza de lista del PSN al Congreso por Navarra, Santos Cerdán; y el número uno al Senado, Javier Remírez.

El expresidente ha señalado que "lo mejor que está pasando en este tiempo es que estamos haciendo que España sea por primera vez líder en la revolución industrial que estamos viviendo" y ha asegurado que España es "moderna y abierta". "España en el mundo hoy es la patria de las libertades, el país que exporta derechos, un país que innova, líder en energías renovables", ha defendido, para animar a votar "por un país decente y unido".

Zapatero ha asegurado que "Navarra vive el mejor momento de su historia porque es una sociedad avanzada, culta, centrada en la industria agroalimentaria, en la innovación, que ha garantizado la convivencia con Chivite". "Navarra vive el mejor momento de su historia y desde luego también porque el terrorismo desapareció para siempre", ha señalado.

El expresidente ha indicado que Feijóo "es el líder más a la derecha que ha tenido el PP desde los siete magníficos de Alianza Popular" y ha criticado que "el PP se ha derechizado". "Cuando veo que han estado en la campaña de las municipales arrojando el terrorismo, ETA, que llegaron a decir que ETA está viva, una ofensa a la historia, a los demócratas, que logramos la derrota del terrorismo y de ETA, bajo mi Gobierno, a cambio de nada", ha sostenido.

Zapatero ha señalado que cuando en el Senado "Feijóo le decía a este presidente limpio, honesto, que es más generoso con los verdugos que con las víctimas, para mi fue como si me clavaran un puñal en el corazón, me dolió por el Partido Socialista, por los demócratas, por las víctimas, por lo que el Partido Socialista ha luchado con todos los demócratas para el fin de la violencia, y fue bajo nuestro Gobierno y lo vamos a reivindicar con orgullo siempre".

El expresidente ha asegurado que con los Gobiernos de Pedro Sánchez y María Chivite "hemos avanzado extraordinariamente en la convivencia". "Luego dicen que estoy desatado pero no es verdad. Lo que vale para nuestras vidas la convivencia, que llevemos doce años sin ningún tipo de violencia, que se acabara para siempre, sin escisiones, sin rebotes, y no ha vuelto a haber ningún lío", ha destacado.

En un coloquio que Zapatero ha compartido con María Chivite, esta le ha planteado que en el proceso de final de ETA le acusaron de "vender Navarra", ante lo que ha afirmado que la banda terrorista "se entregó sin condiciones". "Lo sé, lo conozco, lo tengo acreditado, lo puedo demostrar, y eso es tan poderoso para la democracia que debemos tenerlo muy presente", ha indicado el expresidente.

"Salieron a las calles a decir que mi Gobierno estaba vendiendo Navarra a ETA, ya mentían por entonces, pero la historia deja a cada uno en su sitio, Navarra está mejor que nunca y ETA despareció para siempre. Deberían dar una explicación, no digo que me pidan perdón, pero sí una explicación a los navarros, porque les sometieron a aquel estrés solo por un interés partidista de hacer daño al Partido Socialista", ha señalado.

Por otro lado, Zapatero ha rechazado que se quiera poner en cuestión el resultado de las elecciones generales. "Ganó Aznar en 1996 y todos lo aceptamos. Ganó en el 2000 con mayoría absoluta, ¿dijo alguien algo? Imaginaros que hubiera perdido Ayuso en Madrid. Gana por mayoría absoluta y el día antes alerta de fraude. Es una estrategia para provocar malestar hacia el Gobierno, para añadir sospecha a su legitimidad. Es una táctica de la extrema derecha, por eso Feijóo es el dirigente más a la derecha. A mi Casado -expresidente del PP- me parece un moderado, un centrista", ha indicado.

Por su parte, María Chivite ha asegurado que "estas elecciones son especialmente importantes por la situación de emergencia democrática en la que nos encontramos, hay que decir las cosas muy claras a la ciudadanía".

Así, ha advertido de que donde PP y Vox están gobernando, "han retirado banderas en defensa del colectivo LGTBI; han cancelado obras de teatro; han eliminado las consejerías de Medio Ambiente, se han vuelto negacionistas del cambio climático; han eliminado las consejerías de Igualdad, negando la violencia de género". "Esto no son discursos, son hechos, así de simple, a la vez que peligroso", ha señalado, para subrayar que "hemos de tener muy claro que nos jugamos avanzar o retroceder".

La dirigente socialista ha asegurado que "Navarra no cabe en un gobierno de la derecha y la ultraderecha, no cabe nuestra foralidad, no cabe nuestro Convenio Económico, ya han anunciado que nos van a quitar la competencia de tráfico, lo mismo que hizo Franco".

CERDÁN: "EL PROBLEMA NO ES VOX, ES EL PP"

Santos Cerdán ha señalado que "vamos a ganar las elecciones" frente a lo que indican las encuestas, porque "las encuestas están hechas para crear opinión, controladas por medios que no controlamos nosotros, la derecha y los poderes mediáticos son los que los controlan".

El candidato navarro ha indicado que "el problema no es Vox, es el PP que tenemos en España, y el que viene con las políticas de retroceso es el PP".

Cerdán ha acusado a Feijóo de hacer "una campaña de mentiras, de odio, de cinismo". "Es capaz de mentir ante millones de españoles sin pestañear. Yo me niego a que tengamos un presidente capaz de mentir como ha mentido Feijóo", ha asegurado.

El candidato al Congreso también se ha referido a Volkswagen Navarra para afirmar que la compañía "se quedará en Navarra gracias al trabajo del Gobierno de Navarra y del Gobierno de España, porque había algunos como UPN y PP que pusieron en riesgo la inversión en Navarra con tal de atacar a María Chivite".

REMÍREZ: "BALUARTE PARA PROTEGER LAS CONQUISTAS SOCIALES"

Javier Remírez ha sostenido que la Comunidad foral "va a ser un Baluarte progresista y por la convivencia, y dos diputados y tres senadores -socialistas de Navarra- vamos a ser el baluarte para proteger las conquistas sociales y la España plural".

El candidato al Senado ha asegurado que "el Partido Socialista defiende el beneficio de la mayoría social, que combinemos progreso económico con redistribución de la riqueza" y ha indicado que "tenemos que proteger lo conseguido hasta ahora". Como ejemplo, ha destacado la aprobación de la reforma laboral, que "ha beneficiado especialmente a los jóvenes y a las mujeres". "La reforma laboral ha hecho que en Navarra se hayan firmado 210 contratos indefinidos cada día", ha señalado.