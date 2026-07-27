Zinema Beach pone esta semana el broche final a su edición 2026 en Baluarte

Zinema Beach. - BALUARTE

PAMPLONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Zinema Beach encara esta semana el tramo final de su programación con dos títulos con los que concluirá una nueva edición del ciclo de cine de verano organizado por NICDO - Baluarte y Filmoteca de Navarra, con el apoyo de Reyno Gourmet. Tras la proyección de El jovencito Frankenstein y Batman, la singular playa urbana instalada en la Sala de Exposiciones del auditorio pamplonés volverá a abrir sus puertas este martes, 28 de julio, y el jueves 30 para ofrecer dos nuevas noches de cine, con tumbonas, zona chill out y restauración.

La tercera propuesta del ciclo llegará este martes por la noche con Wall-E, una de las películas más celebradas de Pixar y una referencia imprescindible del cine de animación, dirigida en 2008 por Andrew Stanton. Ambientada en un futuro en el que la humanidad ha abandonado la Tierra, la película sigue las aventuras del pequeño robot Wall-E y de Eve en un relato que combina "innovación técnica, emoción, humor y una profunda reflexión sobre el planeta, el amor y la capacidad de cambiar nuestro destino". Wall-E destaca por tener una primera parte prácticamente muda que figura entre las secuencias más brillantes de la historia del cine de animación.

El jueves 30 de julio, Zinema Beach se despedirá con Los Cazafantasmas (Ghostbusters), uno de los grandes fenómenos cinematográficos de los años ochenta dirigido por Ivan Reitman en 1984. Con Bill Murray al frente del reparto, esta mezcla de comedia, ciencia ficción y fantasía mantiene intacta su capacidad para divertir y conectar con públicos de todas las edades. Una película irreverente y llena de humor que permitirá a quienes la descubrieron en su estreno revivir su espíritu ochentero y ofrecerá a las nuevas generaciones la oportunidad de descubrir uno de los grandes clásicos del cine popular.

Las puertas de la playa de Baluarte abrirán a las 20 horas y las proyecciones comenzarán a las 22 horas. Las entradas para cada sesión tienen un precio de 6 euros y pueden adquirirse en la taquilla de Baluarte, en el punto de información y venta de NICDO en el centro comercial La Morea y a través de la página web de Baluarte.

Además, y al igual que en las primeras sesiones del ciclo, acudir a Zinema Beach en modo playa seguirá teniendo recompensa. Quienes lleven su silla de playa recibirán un helado de Frigo (hasta agotar existencias); quienes acudan con atuendo playero -al menos dos elementos como chanclas, bañador, toalla, pareo, pamela o flotador- obtendrán una consumición; y quienes se disfracen inspirándose en la temática de la película de cada sesión recibirán unas palomitas y participarán en el sorteo de una experiencia exclusiva para dos personas.